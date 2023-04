Aus Niederämter Sicht Wann kehrt der Storch(en) zurück? Einst weltläufige Adresse und lange Epizentrum im Dorf: Unser Kolumnist spürt der Geschichte einer bekannten Schönenwerder Gastwirtschaft nach und bedauert deren jüngste Namensänderung. Ob es ein Zurück gibt – wie beim namensstiftenden Vogel? Christian von Arx Drucken Teilen

Historisches Bild eines Dorfbrandes. Bild: Illustration aus «Die Bauernhäuser des Kantons Solothurn»

Hätten Sie gewusst, wie der Storch auf Französisch heisst? La cigogne! Mir ist das Wort schon als Kind begegnet, lange bevor wir mit dem Lehrbuch «La belle aventure» die ersten «Franzwörtli» büffeln mussten. Wenn man vom Bahnhof Schönenwerd her das Storchengässli – pardon, «Storegässli» – hinauf ging, konnte man es in grossen, kunstvoll verschlungenen goldenen Buchstaben an der Rückseite des (alten) «Storchen» lesen: Hôtel de la Cigogne. An der Fassade gegen die Oltnerstrasse hin war das Gasthaus in gleicher Schriftgestaltung deutsch angeschrieben: Hotel Storchen.

Die goldene Anschrift ist längst verschwunden, vermutlich bald nach 1972, als nebenan der Neubau des «Storchen» eröffnet wurde. Heute zeugen nur noch das neckische Relief mit dem Storchennest über dem Haupteingang und das ehrwürdige Wirtshausschild mit dem Storch davon, was die ursprüngliche Bestimmung des alten «Storchen» war.

Der französische Hotelname drückte etwas Weltgewandtes aus. Hier gingen Gäste mit anderen Sprachen und manchmal auch aus fernen Kontinenten ein und aus. Schliesslich gehörte das Hotel den Bally-Schuhfabriken, es beherbergte und bewirtete Kaderleute, Kunden und Partner, die den Hauptsitz eines weltweit tätigen Unternehmens besuchten. Gleichzeitig war der «Storchen» aber auch das Gravitationszentrum der Schönenwerder Dorfpolitik. Das angegliederte «Casino» mit Saal und Bühne war Schauplatz der Dorfkultur wie auch von Bally-Firmenanlässen bis hin zur Aktionärsversammlung.

Das Rendezvous von Dorf und Welt, das machte den Schönenwerder «Storchen» aus. Der Name des Hauses passt perfekt: Schliesslich zogen die Störche jeweils im Frühling von südlich der Sahara zu uns und kehrten im Herbst dorthin zurück – wie einst die Bally-Hotelgäste aus Südafrika, Amerika oder Ostasien. Ursprünglich war der Name der Wirtschaft wohl einfach deshalb gewählt worden, weil der Storch ein häufiger, auffälliger Gast an der Aare im Niederamt war.

Die Anfänge des «Storchen» reichen 400 Jahre zurück, weit vor die Bally-Zeit. Er war, nach der noch viel älteren Stiftstaverne «Krone», die zweite Wirtschaft am Ort. Im Jahr 1620 reichte Jakob Rischgasser in Solothurn das Baugesuch ein, das Stift musste für den Bau Holz liefern. Gäste kamen mit der damals blühenden Wallfahrt zum Marienaltar in der Stiftskirche.

Am 10. Juni 1758 brannte der «Storchen» samt Scheunen und Ställen nach einem Blitzschlag nieder. Vom Brand haben wir sozusagen ein Foto: Das Votivbild des «Kronen»-Wirts, der Maria dafür dankte, dass das Feuer nur den «Storchen» versengt hatte – verpassen Sie bei einem Besuch der Stiftskirche nicht, das Bild in der Marienkapelle im Turm anzuschauen! Mit Unterstützung von Solothurn wurde das Gasthaus 1759 wieder aufgebaut. Aus dieser Zeit stammt das Wirtshausschild.

Der «Storchen» Schönenwerd ist ein Brennpunkt der Dorf- und Regionalgeschichte. Die Liste der Wirtedynastien Rischgasser, Keller, Walser ist seit der Gründung 1620 bis zu Bally dokumentiert. Den Kauf des Hauses am 18. März 1863 beschreibt Carl Franz Bally in seinem Tagebuch.

Während die «Krone» 1880 den Betrieb einstellte, ist der «Storchen» noch immer ein angesehenes Hotel. Er hat das Stift und Bally überlebt. 1995 verkaufte ihn die Firma Bally an die Aargauer Wirtefamilie Lustenberger, die ihn ein Vierteljahrhundert lang erfolgreich führte. Beim jüngsten Wechsel 2020 stieg die liechtensteinische Hotelkette «b_smart» ein, sie hat das Haus diesen Winter nach ihrem Konzept umgebaut. Als Einwohner des Niederamts kann ich mich nur freuen, wenn sie damit Erfolg hat.

Ein Ärgernis ist mir jedoch, dass die Besitzer den Namen dieses Hauses mit der Neueröffnung im März sang- und klanglos entsorgt haben. Über Jahrhunderte hat der Wirtshausname «Storchen» Dorf und Gegend durch alle Epochen begleitet: Welten gingen unter, der «Storchen» blieb. Jetzt, im Jahr 2023, ist dieser ebenso elegante wie geschichtsträchtige Name beseitigt, ausgelöscht worden. Warum? Wozu? Sind die Tradition und die Beziehung zum Ort, die er verkörpert, nicht mehr erwünscht?

Im 20. Jahrhundert haben wir in der Schweiz die Störche, diese Sommergäste aus Afrika, vertrieben. Heute sieht man sie da und dort wieder nisten. Ich wünschte sie mir auch im Niederamt zurück, und mit ihnen den Namen «Storchen» für ein weltoffenes Hotel im Dorf. Au revoir, à l’Hôtel de la Cigogne!