Aus Niederämter Sicht Unter meinem Schirm ist immer Platz Unsere neue Kolumnistin erweist einem praktischen Objekt aus dem Alltag die Ehre – nicht nur bei Regenwetter.

Schirm ist Trumpf. (Archivbild) Walter Bieri/Keystone

Im letzten Moment ziehe ich die schwere Glastüre des Schulhauses zu. Die dicke Scheibe trennt mich von meinem streitlustigen Kameraden aus der 2. Klasse. Fuchsteufelswild gestikuliert er und kneift seine Augen zusammen. Was ihn zur Weissglut trieb und warum sich seine Aggression gegen mich richtet – keine Ahnung.

Wohl weiss ich aber noch, wie meine Freundin mir zu Hilfe eilte. Mit einem Schirm. Sie löste meine Hand, die den Griff der Tür umklammerte, trat hinaus – und verpasste dem Tyrannen mit ihrem Regenschirm einen Klaps. Das Teufelchen zog von dannen – und wagte es nie mehr, sich uns böswillig zu nähern.

Warum ich diese Geschichte, die sich vor etwa 30 Jahren ereignete, erzähle? Weil sie im Sommergewitter in meiner Erinnerung aufblitzte. Unsere beiden Töchter spazierten mit ihren bunten Schirmen vor mir her. Wie wird ihre Schulzeit ablaufen? Werden sie wie ich – vom Rencontre in der 2. Klasse abgesehen – durchwegs positive Momente erleben? Und wenn es doch schwierig wird, lernen unsere Mädels, sich zu wehren? Finden sie wenn nötig wie ich Verstärkung?

Ich bin optimistisch, dass in ihrer Schulzeit oft eitel Sonnenschein herrschen wird. Nach den Sommerferien begrüssten sich unsere 2.-Klässlerin und ihre Freunde mit einer Umarmung. Unsere «grosse» Kindergärtlerin nahm die «Kleinen» fürsorglich an der Hand. Da wurde mir warm ums Herz. Die beiden finden bestimmt immer jemanden, der mit ihnen einen Regenschirm teilt.

Diese Schirme verfolgen mich irgendwie. Als ich das Radio aufdrehe, ertönt Dabu Fantastics Song «Under em Schirm» aus dem Lautsprecher. «Chum doch zu mir under de Schirm, ich han da une so vill Platz. De Räge isch nur halb so nass mit dir und mir under em Schirm.»

Das Lied appelliert daran, alle Menschen mit offenen Armen zu empfangen. Vor allem die, die vor Schlimmerem als Regen Schutz suchen. Ich muss an die Kinder in den Klassen unserer Töchter denken, die aus Kriegs- oder Krisengebieten stammen. Im Vergleich zu dem, was sie erleben mussten, war mein streitlustiger 2.-Klass-Kollege ja nichts, wovor man sich fürchten müsste.

Wo Menschen für einen den Schirm aufspannen, ist man Zuhause. Wo die Nachbarskinder miteinander durch den Regen tanzen, ist man angekommen. Wo die Freunde um die Feuerschale im Garten stehen bleiben, wenn der Himmel die Schleusen öffnet, und im Regenschutz weitergrillieren, da ist man daheim.

Daheim – das ist für mich ist seit meinem dritten Lebensjahr Trimbach. Kindergarten, Primar- und Bezirksschule, Jugi, Jungschar, Volleyball, Musik-Ensemble, Turnverein, Sandkastenfreunde und die Familie machten mich in Trimbach zu dem, was ich heute bin: ein sonniges Gemüt. Unter meinem Schirm ist immer Platz für jemanden. Bis es von mir ein Donnerwetter gibt, braucht es viel – aber dann kommt es umso heftiger.

So heftig wie neulich, als ich jemandem, der sein Kind zur Schule fuhr, sieben Tage Regenwetter wünschte. Elterntaxis sind wirklich schlimmer als jedes Gewitter. Boliden blockieren vor dem Kindergarten rücksichtslos das Trottoir. Die Wendemanöver mit den Karossen vor dem Schulhaus sind gefährlicher, als wenn das Kind den Schulweg zumindest teilweise selber unter die Füsse nehmen würde.

Aber Elterntaxis sind wohl so wie das Wetter – nicht beeinflussbar. Dabei ist aus meiner Sicht weder Regen noch Schnee ein Grund, die Mädels und Jungs zur Schule zu fahren. Es gibt ja Regenjacken. Oder einen Schirm. Und der schützt bekanntlich vor Tropfen ebenso wie vor Tyrannen.