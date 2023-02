Aus Niederämter Sicht Sehen und gesehen werden Was hat trockene Statistik mit den Bedürfnissen der Gesellschaft oder mit der Freiwilligenarbeit von Einzelnen gemein? Unsere Kolumnistin geht dieser Frage nach – und sie entdeckt sich dabei selbst unter vielen und wenigen. Antje Kirchhofer-Griasch Drucken Teilen

Blick von Lostorf über das Niederamt: Wer kommt in welcher Statistik vor? (Archivbild) Bruno Kissling

Bei uns zu Hause war das eine Art Running Gag: «Schau mal, du bist in der Zeitung!» «Hä, wo denn?» «Na da! 20’000 Zuschauer beim Saisonauftakt im Stadion. Ohne dich wären es nur 19’999 gewesen». Haha, alles klar.

Auch wenn man nur eine oder einer von vielen ist: Es gehört zu den menschlichen Bedürfnissen, wahrgenommen werden zu wollen, Verbundenheit zu erfahren, irgendwo zugehörig zu sein. Die 19’999 anderen Stadionbesucherinnen und Stadionbesucher sind zwar keine eigentliche soziale Gruppe, zu der man gehören könnte, vielleicht einmal abgesehen von den jeweiligen Fanklubs.

Vielleicht helfen solche Zahlen ja aber trotzdem, um die Zugehörigkeit zu einer Einheit anschaulich zu machen. Ich versuche das mal. Die kantonale Statistik «Kanton Solothurn in Zahlen 2022» hilft mir dabei.

Wäre ich in Schönenwerd gemeldet, wäre ich eine der 5’133 Einwohnenden. Ich wohne aber ausserkantonal in Aarau. Ich gehöre also auch nicht zu einer der 107 Gemeinden im Kanton. In der Statistik über Mobilität komme ich tatsächlich vor. Da bin ich eine von 37’976 Zupendelnden und eine von 19’904 Pendelnden im Langsamverkehr.

Als Einwohnerin des Kantons Solothurn hätte ich statistisch gesehen 43 Kilogramm Papier- und Kartonabfälle verursacht, auch darüber gibt die Statistik Auskunft. An diesen Papier- und Kartonabfällen war ich mit meinem Arbeitsort in Schönenwerd tatsächlich mit beteiligt. Ich wohne nicht im Niederamt, aber ich fühle mich zugehörig. Ich bin gerne hier und arbeite gerne hier als christkatholische Pfarrerin in Schönenwerd-Niedergösgen.

Besondere Freude habe ich deshalb an einer Angabe in «Kanton Solothurn in Zahlen 2022». Im Kanton Solothurn sind 0,4 Prozent der Bevölkerung christkatholisch. Nur die jüdische Gemeinschaft ist mit noch weniger Mitgliedern aufgeführt. Ich habe natürlich nicht speziell Freude daran, zur kleinsten Landeskirche im Kanton zu gehören. In Schönenwerd, so die Statistik, gibt es zum Beispiel nur dreissig Christkatholikinnen und Christkatholiken.

Ich habe Freude daran, dass wir gesehen werden, auch wenn wir wenige sind. Natürlich ist das ein Glück vor allem aus historischen Gründen, andere Gemeinschaften sind grösser und werden nicht eigens aufgeführt. Trotzdem tut es gut.

Viel wichtiger als die Statistik ist, tatsächlich gesehen zu werden. Für mich gehört es zum Daheimsein an einem Ort dazu, dass ich beim Einkaufen Menschen treffe, die ich kenne. Ein Gruss, ein Nicken reicht: Hier bin ich gesehen, egal wie viele hundert Menschen hier im Durchschnitt jeden Tag einkaufen.

Als kleine Kirchgemeinde werden wir im Ort gesehen, beispielsweise wenn wir bei ökumenischen Anlässen mitmachen oder wenn wir Kulturinteressierte zu einem Stiftskonzert einladen. Wir werden gesehen. Das tut gut. Das tut mir und uns gut und das gilt vermutlich genauso für beispielsweise die Musikgesellschaft, den Pontonierverein und für viele andere Gruppen in Schönenwerd und in anderen Dörfern.

Die anonyme Statistik zeigt die Fakten, aber das Leben spielt vor Ort. Wir werden gesehen und nehmen andere wahr. Wir sehen, was andere bewegt, was ihnen wichtig ist.

Jetzt kommt meine absolute Lieblingsstatistik: 41 Prozent der Wohnbevölkerung haben 2020 durchschnittlich 4,1 Stunden pro Woche Freiwilligenarbeit geleistet. Die Gründe dafür? Freiwilliges Engagement macht zufrieden, es stärkt Zusammenhalt und Verbundenheit. Das brauchen wir als Gesellschaft, als Menschen im Niederamt. Vielleicht haben Sie Lust, in der nächsten Zeit jemandem, der Freiwilligenarbeit leistet, bewusst einmal einen wertschätzenden Blick zu schenken?