Aus Niederämter Sicht Schule im Museum Unsere Kolumnistin beschäftigt sich mit einer speziellen Einrichtung in der Gemeinde Lostorf. Und sie verrät, was (nicht nur) Kinder dort alles entdecken können. Raphaela Glättli-Gysi* Drucken Teilen

Es wird ein Adler: Roland Aecherli schafft beim Dorfmuseum Lostorf mit verschiedenen Motorsägen Holzkunst. Bild: Michael Fehlmann

Diese Woche hat es gewuselt im Dorfmuseum. 16 Drittklässlerinnen und Drittklässler machten sich nach dem Znüni mit Bleistift und Arbeitsdossier auf Entdeckungstour im Museum. Die Klasse hat gerade das Thema Lostorf. Da bietet sich heute ein Besuch im Dorfmuseum und morgen im Schloss Wartenfels gerade richtig an.

Würde der Lehrer solche Ausflüge, welche mit einem doch rechten Mehraufwand verbunden sind, auf sich nehmen, wenn er nicht in der vierten Generation in Lostorf aufgewachsen wäre? Als Vorbereitung auf den Ausflug ins Dorfmuseum besuchte er am vergangenen Sonntag die Ausstellung und hat sich viele Fragen überlegt. Diese sollten die Kinder nun an diesem Morgen beantworten.

Einige der Kinder waren schon im Ferienmodus und chillten etwas im Zauberwald der diesjährigen Herbstausstellung «Auf dem Holzweg?». Oder lauschten sie den Vogelstimmen, die man dort auch hören kann?

Nun ging ein Raunen durch die drei Stockwerke des Museums: «Wir müssen Mäuse suchen!» Nein, keine echten. Denen ist es während der Ausstellungen zu unruhig. Nach Museo, dem Museumsmäuserich, auch nicht, er ist gerade auf einem Roadtrip in die «goldene Stadt der hundert Türme», also nach Prag. Nein, gesucht waren Holzmäuse, welche sich irgendwo im Dachstock versteckt hatten.

Die Kinder teilten sich auf in kleine Gruppen, so fanden sie gemeinsam die Mäuse schneller. Bei den Spursiegeln durften alle raten, welches heimische Wildtier hier seine Spuren hinterlassen hatte. Das über einen Meter grosse Hornissennest faszinierte die Kinder. Auch das Raten um die verschiedenen Holzarten unserer Jurawälder und die Fotografien der Wildtiere schien die jungen Museumsbesucher und -besucherinnen zu interessieren.

Mit Respekt strich das eine oder andere Kind über die Pelze oder eben Decken, wie die Jäger diese nennen, von Fuchs, Marder oder Dachs. Beeindruckt waren sie vom Biberfell. Hätten Sie gewusst, dass auf einem Quadratzentimeter 23'000 Haare wachsen? Also, kalt ist dem Biber nie. Erstaunt war ich, dass mehrere Kinder vor der Stellwand mit den grossen Zahlen über Kleinstlebewesen auf einem Quadratmeter Waldboden stehen blieben und interessiert die gut verständlichen Texte lasen.

Wer glaubt, Primarschulkinder könnten nicht 50 Minuten zuhören, liegt falsch. Als an einem der vergangenen Sonntage der Falkner und Förster Daniel Kleger über die Beizjagd und die verschiedenen Raubvögel erzählte und seinen Vortrag mit eindrücklichem Bildmaterial untermalte, hörten Jung und Alt gespannt zu. Danach getrauten sich einige, einen Falken auf die mit einem Lederhandschuh geschützte Hand zu nehmen. Der Respekt war den Kindern ins Gesicht geschrieben.

Am Sonntag zuvor war es richtig laut ums Museum. Roland Aecherli formte mit verschiedenen Motorsägen einen Adler aus Mammutbaum- Holz. Nicht nur die Kinder waren schwer beeindruckt. Daneben fand der Halbfinal des 1. Lostorfer Cups statt. Die Kinder liessen ihre am Museumstag im Mai gestalteten Ballonautos um die Wette fahren. Ein Auto knackte sogar die Acht-Meter-Grenze.

Am letzten Ausstellungssonntag am Ende der Herbstferien werden die drei am weitesten fahrenden Autos erkoren. Seien wir gespannt, wer den Pokal holt. Am vergangenen Sonntag durften die Kinder ihr ganz eigenes Terrarium kreieren, dieses nach Hause nehmen und beobachten, was mit dem Mini-Waldboden passiert. Der Workshop «kunterbunte Holzwerkstatt» war der Bestseller, darum wird er am 1. Oktober nochmals angeboten. Mein Fazit: Die riesige Arbeit des Museumsteams hat sich voll und ganz gelohnt. Der Wald im Museum lebt.