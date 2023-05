Aus Niederämter Sicht Vitamine für Herz und Gemüt Unser Kolumnist engagierte sich während vieler Jahre im Stiftungsrat vom Schloss Wartenfels. In seinem Text schwelgt er in Erinnerung und spaziert inmitten eines anderen Wahrzeichen des Niederamts: durch den Bally-Park. Gery Meier Drucken Teilen

«Der Bally-Park bleibt hoffentlich noch lange ein einzigartiges ‹Paradies› ganz in unserer Nähe.» Bild: Patrick Lüthy/Archiv

Der Bally-Park und das Schloss Wartenfels sind bedeutende Wahrzeichen und Kraftorte sowie beliebte Ausflugsziele im Niederamt. Besichtigungen des Bally-Parks in Schönenwerd und des Schlosses Wartenfels in Lostorf sind ein unvergessliches Erlebnis und der Bevölkerung wärmstens zu empfehlen. Beide Wahrzeichen stehen unter kantonalem Denkmalschutz und sind es wert, dass wir weiterhin Sorge dazu tragen.

Das Schloss Wartenfels mit der wunderschönen Gartenanlage wird momentan einer grossen Sanierung unterzogen. Der ehemalige Stiftungsratspräsident Peter André Bloch aus Olten war Wegbereiter für die Sanierung und langjähriger Förderer und Taktgeber für die stete Entwicklung dieser einzigartigen Anlage.

Georges Berger aus Lostorf ist sein Nachfolger als Präsident des Stiftungsrates. Mit viel Engagement und Begeisterung ist er mit den Verantwortlichen daran, alles so weit vorzubereiten, dass auch in Zukunft Schloss und Garten der Öffentlichkeit viel Freude bereiten werden.

Ich selber durfte über 20 Jahre den Kanton Solothurn in diesem Stiftungsrat vertreten. Es war eine schöne und spannende Zeit. Ich erhielt auch die Möglichkeit, ein Konzeptpapier mit diversen Ideen für eine Neuausrichtung zu erstellen, damit die Attraktivität von Schloss und Garten gesteigert werden kann. Auf Ende Jahr 2023 ist nun Schluss.

Für mich bleibt das Schloss nicht nur ein Wahrzeichen des Niederamtes. Es ist ein Kraftort und Inspirationsgeber mit einer wunderschönen, einmaligen Aussicht. Paul Gugelmanns Kunstobjekt «Blick in die Welt», das da oben beim Schloss zu bestaunen ist, spricht mir aus dem Herzen. Am Sonntag, 18. Juni, ist Saisoneröffnung des Schlosses. Etwas später als sonst. Dies wegen der umfassenden Sanierung.

Dass auch der Bally-Park der Öffentlichkeit zugänglich bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Es benötigt viel Arbeit und Unterhalt und ein wachsames Auge, dass Mensch, Natur und Kultur im Einklang bleiben.

Wann immer ich Zeit finde, suche ich bei einem Spaziergang im Bally-Park Erholung und Impulse für neue Projekte. Dafür ist der Park der richtige Ort. Hier gibt es «Vitamine» für Herz und Gemüt. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Oft sitze ich, etwas abseits der vielen Besucherinnen und Besucher, ganz nah der Bahnlinie auf einer der zahlreichen Bänke und staune, was hier vor vielen Jahren «Grosses» entstanden ist.

Die Leute, die man im Bally-Park antrifft, sind gerne an diesem Ort und lieben die Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Wer sogar mit der Fotokamera unterwegs ist, erhält unzählige tolle Natur- und Tiersujets. Auch für Hochzeitsfotos ist der Bally-Park beliebt und bietet viele Impressionen. Der Bally-Park wird von den Einwohner- und Bürgergemeinden von Schönenwerd, Gretzenbach und Niedergösgen gefördert und unterhalten. Dieses Zusammengehen, zugunsten des Bally-Parks, war ein guter und sinnvoller Entscheid.

Der Bally-Park bleibt hoffentlich noch lange ein einzigartiges «Paradies» ganz in unserer Nähe. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!