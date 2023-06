Aus Niederämter Sicht Quelle der Inspiration Begeisterung oder freudige Erwartung: Menschliches Empfinden mag oft unerklärlich und rätselhaft erscheinen. Unsere Kolumnistin beschreibt solche Gefühle und benennt deren Ursprung. Antje Kirchhofer-Griasch* Drucken Teilen

Die Taube als Symbol: An Pfingsten feiert die Christenheit das Kommen des Heiligen Geistes. Bild: Fine Art Image/Archiv

Letztes Wochenende haben wir in der Stiftskirche in Schönenwerd Pfingsten gefeiert. An vielen Orten wird der Tag als Festtag begangen, nicht nur in Kirchen, auch Familien, Organisationen und andere nutzen die Feiertage für Besonderes.

Laut der Überlieferung in der Bibel kamen damals am Pfingsttag plötzlich ein Sturm und Feuerzungen vom Himmel und alle Apostel wurden vom heiligen Geist Gottes erfüllt. So konnten sie auf einmal in allen möglichen Sprachen reden. Einige kritische Beobachter meinten, sie seien schlichtweg betrunken. Wie auch immer sich das alles zugetragen haben mag: Es geht um den Geist, auch heute, wenn Christinnen und Christen Pfingsten feiern.

Geist, dieses Wort hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Hauch, Atem, aber auch Verstand, Scharfsinn, innere Haltung, vieles schwingt mit. Ursprünglich bedeutete die Wortwurzel eher etwas Negatives, im Sinne von «entsetzt sein», «schaudern». Später im Zuge der Christianisierung kamen dann auch religiöse Bedeutungen dazu. Das lateinische Wort für Geist «spiritus» finden wir wieder in unserem Begriff «Inspiration».

An Pfingsten feiert die Kirche den Heiligen Geist und es geht um Begeisterung. So wie die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden, können sich Menschen immer wieder für etwas begeistern, egal ob religiös motiviert oder nicht. Dieser Zustand freudiger Erregung, von Tatendrang und Hochstimmung kann Lebenskräfte wecken.

Das kann zum Beispiel sein, wenn wir uns für eine gute Sache engagieren, für den Naturschutz in einer Organisation oder im eigenen Garten, fürs Gemeinwohl in einem Verein oder in der Nachbarschaft und vieles, vieles mehr. Dieser freudige Zustand kann auch eintreten, wenn wir Neues entdecken oder erfahren und dabei merken, wie begeisterungsfähig wir sind!

Vielleicht sind wir begeistert von einem Konzert, das wir hören, oder von einer Musik, die uns unerwartet innehalten und lauschen lässt.

Viele Menschen sind auch beim Sport begeistert; beim eigenen Sporttreiben oder als Fans. Die Begeisterung zum Beispiel in einem Fussballstadion kann ansteckend und mitreissend sein.

Zur Begeisterung gehört nämlich auch das Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit, mit der Natur, mit anderen Menschen, oder wenn man so will: mit etwas Höherem. Wer sich begeistern lässt, dreht sich nicht nur im sich selbst. Und das tut gut. In solchen Momenten passiert etwas, was man nicht einfach erzwingen kann, es geschieht.

So gesehen ist das Phänomen, das die Bibel zum Pfingsttag schildert, zumindest im übertragenen Sinn einleuchtend. Die Apostel waren von ihrer gemeinsamen Sache begeistert und legten voller Tatendrang los, wie auch immer sie die vielen Fremdsprachen gelernt hatten.

Begeisterung ist wichtig, um etwas zu erreichen, um über sich hinaus zu wachsen. Mich begeistert übrigens nicht nur die Geschichte von Pfingsten. Ich persönlich erfahre Verbundenheit und Zugehörigkeit auch in meiner Kirchgemeinde und in der Stiftskirche. Seit ungefähr 1000 Jahren schon feiern hier Menschen zusammen Gottesdienst. Hier fühle ich mich als Teil von etwas Grösserem.

Heute ist die Stiftskirche tagsüber offen für alle, die einen Moment Ruhe suchen, einfach zum Verweilen, zum Abkühlen oder um den Gedanken eine Weile nachzuhängen und danach wieder rauszugehen und neu inspiriert begeistert loszulegen, womit auch immer.