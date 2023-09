Aus Niederämter Sicht Politiker sind auch nur Menschen Wahlkampfzeit ist Plakatzeit. Wie begegnen wir den Menschen hinter den aufgehängten Gesichtern? Auch wenn einem jemand nicht passt: Unsere Kolumnistin plädiert für eine mitmenschliche Behandlung aller. Antje Kirchhofer-Griasch* Drucken Teilen

Wahlplakate an jeder Ecke: Die Kandidierenden sind auch nur Menschen. Bild: Bruno Kissling

Wir haben wieder einmal die Wahl. In wenigen Wochen, am 22. Oktober, werden der National- und der Ständerat neu gewählt. Überall hängen jetzt die Wahlplakate. Wir sehen an Strassenecken, Zäunen, Laternen und andernorts die Gesichter von Menschen, die sich zur Wahl stellen. Im Bahnhof leuchten sie uns sogar von grossen Anzeigetafeln entgegen.

Da hängen Plakate von neuen und bisherigen Kandidatinnen und Kandidaten, von solchen mit guten Erfolgschancen und solchen von Aussenseiterinnen und Aussenseitern. Da sind solche dabei, die uns politisch näher stehen; solche, die wir sicher nicht wählen werden; solche, die uns sympathisch erscheinen, und solche, deren Nase uns vielleicht nicht passt. Mit schönen Porträts, teilweise verbunden mit Wahlslogans, werben sie um unsere Stimme.

Was mir in diesen Wochen wieder deutlich wird und wichtig erscheint: Wir wählen Menschen. Im Moment lächeln sie uns allerorts entgegen. Es ist aber nicht immer zum Lächeln. Es ist zwar nicht im Niederamt passiert, aber in direkter Nachbarschaft: In Buchs AG wurde Anfang Monat der Briefkasten eines Gemeinderates gesprengt und seine Hausfassade beschmiert. Mutmasslich, weil er sich gut begründet im Gemeinderat für eine Erhöhung des Steuerfusses ausgesprochen hatte.

Ein gewählter Vertreter hat seine Arbeit im Rat getan und erntete dafür diese Zerstörungswut. Und leider ist dieser Angriff auf einen Politiker kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Beleidigungen und Bedrohungen bis hin zu tätlichen Übergriffen. Soziale Medien und die Meinungen, die dort teilweise anonym geäussert werden, können dabei als negative Verstärker wirken.

In der Zeitung hiess es, es handle sich beim Vorfall in Buchs um eine neue Eskalationsstufe. In den Kommentaren konnte man die verständnislose Frage über die Tatperson lesen: «Was sind das für Menschen?» Ja, unmenschliches Verhalten wird eben auch von Menschen verübt. Und ich finde, das ist nur schwer zu akzeptieren.

Die Wahlplakate könnten uns vor Augen führen, dass es Menschen sind, die sich zur Wahl stellen. Sie stellen sich in einem Milizsystem für wichtige Aufgaben zur Verfügung. Und egal ob ihr politisches Programm unseren Vorstellungen entspricht oder nicht, sollten wir doch zunächst davon ausgehen, dass sie ihr Bestes geben und dass sie sich für das Wohlergehen der Gesellschaft einsetzen möchten.

Und wenn wir mit ihren Entscheiden nicht einverstanden sind, können wir politische Mittel nutzen, nächstes Mal andere Personen wählen, wir können sogar den Rechtsweg beschreiten. Wir können sachlich kritisieren, protestieren, demonstrieren etc.

Klar ist: Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Kritik ist erlaubt und gehört zum politischen Diskurs dazu. Aber ein Angriff auf das Haus eines Politikers, das kann es nicht sein. Die Wut, die manche Entscheide in uns vielleicht auslösen, könnten wir bestenfalls umwandeln in Energie, die wir konstruktiv einsetzen fürs Gemeinwohl. Vielleicht sogar für eine eigene Kandidatur?

Egal ob auf kommunaler oder auf nationaler Ebene: Wir wählen Menschen. Und die, die wir wählen, sind eben auch nur Menschen. Es sollte selbstverständlich sein, dass sie auch mitmenschlich behandelt werden.