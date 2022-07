Aus Niederämter Sicht Niederamt und Wasseramt: sie sind sich ähnlicher als man meint Unseren Kolumnisten hat es in einen anderen, ihm aber nicht unbekannten Kantonsteil verschlagen. Urs Huber Drucken Teilen

Solothurner Naturjuwel: der Burgäschisee. (Archivbild) Tom Ulrich

Als Kolumnist habe ich den Auftrag, Themen mit Bezug zum Niederamt zu schreiben. Heute gehe ich ein wenig fremd; ich mache einen Abstecher ins Wasseramt. Gut, manchmal ist das Niederamt auch Wasseramt, so im Überschwemmungsjahr 2007.

Als Kantonsratspräsident kommt man ja im ganzen Kanton «rum», und so war ich 2017 öfters im Wasseramt. Noch öfter, da ich nach 30 Jahren kantonaler Politik sagen kann: Ich kenn glaub an jedem Ecken in diesem verwinkelten Kanton Menschen und so bin ich ab und zu sowieso im Wasseramt.

Aber wohl nur wegen der Einladung als Kantonsratspräsident lernte ich die Operette Burgäschi kennen. Ich bin ja ehrlich, Operette war nicht gerade meine bevorzugte Sache. Aber was da fast jedes Jahr auf die Bühne, als Freilichtaufführung, hingezaubert wird, hat mich inzwischen zum Stammgast gemacht. Die neuste Aufführung «Roxy und das Wunderteam» begeisterte mich wieder. Sehr zu empfehlen.

Kennen Sie das Wasseramt? Diese relative flache Gegend südöstlich von Solothurn, von Zuchwil bis Burgäschi, mit der kleinen Exklave Steinhof? Vielleicht den Burgäschisee? Eine schöne Velotour hin und zurück mit gemütlichen Stunden an einem idyllischen See. Und sonst?

Na ja, umgekehrt kennen das Niederamt im restlichen Kanton Solothurn auch nur wenige. 2017 habe ich darum den Ausflug des Kantonsrats bewusst ins Niederamt organisiert, mit einem Halt auf Schloss Wartenfels. Die meisten Kolleginnen und Kollegen staunten nicht schlecht, wie grün und idyllisch sich unsere Region von da oben präsentierte. Na gut, den Kühlturm muss man etwas wegdenken. Die Wanderung entlang der Aare liess ihnen unseren Naherholungswert bewusst werden.

Eigentlich sind das Niederamt und das Wasseramt sich ähnlicher als man meint. Beide wurden früh industrialisiert. Je nachdem wo man durchfährt, bleibt einem der Eindruck einer Industriegegend, einer Agglomerationsregion. Oder eben schon fast einer ländlichen Umgebung. Wobei dieser ländliche Eindruck in den letzten Jahren ziemlich oft «zugebaut» worden ist. Das ist aber eine gesamtschweizerische Entwicklung.

Während die Aare das Niederamt prägt und zu vielen schönen Eindrücken führt, ist es im Wasseramt neben der Aare die Emme, die prägt. Wer diese Woche gesehen hat, mit welcher Wucht, mit welch enormer Menge Treibholz die Emme anschwellen kann, kann denken: klein, aber oho.

Nach den Hochwassern mit grossen Schäden im Jahr 2007 wurde sowohl im Wasseramt wie in unserem Niederamt massiv in Schutzbauten, aber auch in Renaturierungen investiert. Bisher hat man gesehen, es funktioniert, und das Wasser aus der Emme fliesst auch in Obergösgen ohne Schaden durch.

Wenn ich wieder mal im Wasseramt bin, denke ich: ist auch schön hier. Aber man kennt es nicht. Wäre doch schön, wir machten bewusst mehr Ausflüge ins Wasseramt, ins Thal, ins Schwarzbubenland. Viele kennen jedes Detail an ihrem Ferienziel in Spanien, Italien, Griechenland oder viel weiter weg. Aber unseren Kanton? Reisen in nahe, unbekannte Regionen, erst noch ökologisch und spannend.

Meine erste Beziehung zum Wasseramt hat auch mit dem 1. August zu tun. Als junger Mann durfte ich vor fast 40 Jahren in Biberist die Rede halten. 2017 wurde ich eingeladen, dies wieder zu tun. Wie gehabt, aber doch ganz anders. Die grossen Dörfer Zuchwil, Biberist und Derendingen halten inzwischen ihre 1. August-Feier auf dem Bleichenberg ab, mit wunderbarer Sicht auf die Stadt Solothurn.

Diese Gemeinschaftsfeier hat zu einem wunderbaren Anlass geführt. Das ganze Volk ist da. Dieses Jahr gehe ich aber nicht «fremd», ich werde am 1. August die Feier in Winznau mitgestalten.

Also, auf in unsere vielen Solothurner Regionen! Und an die Solothurnerinnen und Solothurner aus den anderen Regionen: Kommt uns besuchen, bei uns ist es schön. Und zum Abkühlen gibt es die Aare oder den Kanal.