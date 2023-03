Aus Niederämter Sicht Keine gute Idee: Es allen recht machen wollen Unser Kolumnist spürt den Anforderungen und Erwartungen nach, die an Personen in öffentlichen Ämtern gestellt werden. Er kommt zum Schluss: «Unsere Gesellschaft ist fordernder geworden.» Gery Meier Drucken Teilen

Entscheide fällen, auch unpopuläre: Genau das verlangt ein öffentliches Amt immer wieder, auch auf kommunaler Ebene. zvg

Diese Botschaft wurde mir als ehemaliger Gemeindepräsident oft mit auf den Weg gegeben: «Es allen recht machen zu wollen, ist nicht möglich und somit auf keinen Fall ein erstrebenswertes Ziel.»

Diese Aussage ist richtig. Aber trotzdem müssen wir immer wieder feststellen, dass oft unbefriedigende «Kompromisse» gesucht werden, um ja niemandem im Umfeld zu fest auf die Füsse zu «trampen». Eben – es möglichst allen oder vielen recht machen wollen. Zurück bleibt dann ein ungutes Gefühl. Das bedeutet natürlich nicht, dass Kompromisse per se etwas Schlechtes sind.

Es ist mir bewusst: Alle Gemeindebehörden, wie auch die verschiedenen Fachkommissionen, fällen Entscheide nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem Abwägen aller Vor- und Nachteile. Oft sind es auch genehmigte Planungs- (Ortsplanung) oder Legislaturziele, die aufzeigen, was machbar oder erstrebenswert ist. Es liegt auf der Hand, dass nicht alle Entscheide bei der Bevölkerung gleich gut ankommen. In der Politik ist so oder so kein Applaus zu erwarten.

Auseinandersetzungen und Kritik gehören zum politischen Alltag und Prozess. Wichtig ist, dass der Kommunikation und der Transparenz gegenüber der Bevölkerung die nötige Bedeutung geschenkt wird.

Allgemein sind die Aufgabenbereiche für Gemeindebehörden und -personal stets komplexer geworden. Die Anforderungen sind gewachsen. Jeder Mensch sieht verständlicherweise vor allem die Probleme vor seiner Haustüre, beziehungsweise in seinem persönlichen Umfeld – und wünscht sich genau dort Lösungen seitens der Gemeinde. Dies möglichst rasch und unkompliziert. Es kann dann von diesen Leuten nicht erwartet werden, dass sie eine Gesamtübersicht haben oder ein Präjudizgedanke von Wichtigkeit ist.

Man kann unschwer feststellen: An ein Behördenmitglied werden hohe Ansprüche gestellt. Es müssen bei allen Geschäften sachliche und politische Gesichtspunkte miteinander in Einklang gebracht werden. Das Ziel sind Entscheide, welche verständlich und begründbar sind und einer Sache dienen. Verfassung und Gesetze des Bundes, des Kantons und einer Gemeinde müssen ebenfalls eingehalten werden. Dies auch dann, wenn der «gesunde Menschenverstand» gerne einen anderen Entscheid fällen möchte.

Und es passieren auch Fehler, weil es immer schwieriger wird, sich im Dickicht der Gesetze und Verordnungen zurechtzufinden. Es gibt Entscheide, die unbefriedigend sind und die Grenzen unserer Rechtsstaatlichkeit aufzeigen. Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen in einer Gemeinde ein Amt anvertraut wird, erfüllen somit eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Dies gilt auch für das Gemeindepersonal – sei dies in der Verwaltung oder im Werkhof/Bauamt.

Unsere Gesellschaft ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren fordernder und kritischer geworden. Ich benütze somit diese Kolumne auch als Gelegenheit, um genau all diesen Leuten (Behörden und Personal) Danke schön zu sagen, die sich dieser Herausforderung in einer Gemeinde stellen. Ein Dank gebührt jedoch auch all denen, die kritisch hinschauen und Entscheide hinterfragen.

Eine Erkenntnis aus meiner politischen Tätigkeit lässt mich immer wieder ein wenig schmunzeln: Die Menschen wollen alle gleich behandelt werden – individuell. Und bereits Platon, griechischer Philosoph der Antike, hat geschrieben: «Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg: Es allen recht machen wollen!»