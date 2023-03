Aus Niederämter Sicht Jede Stimme zählt Viele, die abstimmen könnten, machen von ihrem Recht nicht Gebrauch. Anderen wiederum wird dieses Privileg nicht zuteil – das Gesetz schliesst sie von der demokratischen Entscheidungsfindung aus. Unsere Kolumnistin, deren Tochter mit Trisomie 21 lebt, hofft, dass sich das ändert. Melanie Gamma Drucken Teilen

Früh übt es sich: Die Tochter unserer Kolumnistin wirft 2018 deren Wahlcouvert ein. Bild: zvg

Das ist der hundertste Stimmzettel mit denselben Abstimmungsfragen, den ich in den Händen halte. Rein in den Briefumschlag – geschafft. Keine Angst, ich gebe hier nicht Wahlbetrug zu. Als Primarschülerin «durfte» ich einst mit meiner Klasse im Trimbacher Gemeindehaus Wahlprospekte zusammenstellen und verpacken.

Es war mein erster Berührungspunkt mit den grauen Zetteln, auf denen «die Grossen» Ja, Nein oder Namen notieren sollten. Gut, dass ich damals nicht wusste, wie viele Couverts daheim direkt in den Abfall wandern. Vielleicht hätten meine Gspänli und ich dann noch mehr geschwatzt, statt konzentriert Flyer sortiert.

Warum gehen so wenige Leute wählen? Nehmen wir das letzte Abstimmungswochenende von Mitte März. 3266 Stimmberechtigte hat Trimbach. 669 gültige Zettel gingen ein, die Stimmbeteiligung lag bei 22 Prozent. Nicht mal ein Viertel derer mit Stimmrecht nutzten es.

An die Gemeindeversammlung letzten Dezember verirrten sich nur 131 Menschen. Klar, Politik ist komplex. Denke ich an meine Zeit in der Berufsschule zurück, tauchen vor meinem geistigen Auge mit Leuchtstift markierte Begriffe wie Proporz, Majorz, absolutes Mehr, Zauberformel und Gewaltentrennung auf. Feuer und Flamme war ich nie für Politik. Verfolgen tue ich das Weltgeschehen trotzdem interessiert. Mitentscheiden will ich, wo immer ich die Möglichkeit dazu habe.

Das Recht auf Mitbestimmung stünde in der Schweiz allen zu, die 18 Jahre alt sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Allen? Nicht ganz. Das Bundesgesetz schliesst einige Menschen vom Stimmrecht aus. Etwa die, die «wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden». Das sind Personen, die Unterstützung brauchen – beim Einkaufen, im Haushalt, beim Bezahlen von Rechnungen, beim Lesen oder Schreiben.

Zu ihnen gehört heute – und vielleicht auch als Volljährige – unsere Tochter. Sie lebt mit dem Downsyndrom, mit Trisomie 21, und entwickelt sich etwas langsamer. Während in ihrer 2. Klasse an der Regelschule alle lesen können, tastet sie sich motiviert an die Buchstaben heran. Sie weiss, was sie will, und kann diesen Willen energisch kundtun – hoffentlich einst auch an der Wahlurne.

Auch ihre Ansicht über die Gesellschaft und ihre Stimme zählt. Sie hat ein Gespür für Gerechtigkeit, ist neugierig, zäh und «fadegrad». Eigenschaften, die jeder Politikerin, jedem Politiker gut stünden.

Genf ist bisher der einzige Kanton, in dem Personen unabhängig von ihrer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung abstimmen und sich in öffentliche Ämter wählen lassen dürfen. Es war an der Zeit, dass letzten Dezember auch im Kanton Solothurn die Initiative «Politische Rechte für Menschen mit geistiger Behinderung» lanciert wurde. Ich habe sie längst unterschrieben.

Bis unsere Tochter 18 ist, dauert es zehn Jahre. Hoffentlich setzt der Kanton Solothurn – oder die Schweiz – bis dahin die UN-Behindertenrechtskonvention um. Sie würde uns seit deren Unterzeichnung im Jahr 2014 verpflichten, Menschen mit Behinderung gegen Diskriminierung zu schützen und am politischen Leben teilhaben zu lassen. Letzteres ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien real.

Ich hoffe, dass beim Zusammenstellen der Wahlunterlagen dereinst Flyer ins Couvert wandern, die in sogenannter «leichter Sprache» verfasst sind, dass Erklärvideos bereitstehen mit Untertiteln und Gebärdensprache. Damit Parteiprogramme und Gesetzesvorlagen möglichst für alle verständlich sind. Spätestens dann verpacke ich freiwillig im Gemeindehaus in Trimbach Wahlcouverts. Erfahrung habe ich ja.