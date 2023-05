Aus Niederämter Sicht Ist 50 das neue 30? Kontemplation statt Wutausbruch: Unser Kolumnist plädiert fürs Durchatmen und gegen halsbrecherische Manöver oder Asphalt-Hetzjagden. Fabian Bloch Drucken Teilen

Lieber einmal mehr auf riskante Überholmanöver an unübersichtlicher Stelle verzichten. Bild: Chris Iseli/Archiv

Verglichen mit anderen Regionen der Schweiz oder der Welt ist unser Niederamt und freilich das gesamte Mittelland doch ziemlich dicht besiedelt. Es reihen sich Dörfer an Dörfer und kleinere Städtchen zwängen sich zwischen die ländlichen Regionen und unsere Grossstädte. Dazwischen gibt es kleinere grüne Abschnitte mit Wald oder landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen. Übersichtlich.

Als Wisner hat man, wie alle anderen Menschen auch, verschiedene Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Nach Olten gelangt man problemlos mit Bus, Fahrrad, Auto, Motorrad, via Läufelfingen sogar mit dem Zug oder zu Fuss. Wobei Letzteres heutzutage doch eher eine Freizeitbeschäftigung geworden ist.

Aber vor gut 60 Jahren lief mein Grossvater Max noch für die Geburt meines Vaters von Wisen nach Olten in den Kantonsspital und später wieder zurück. Heute ist das schier unvorstellbar. Auch dass jemand nach Läufelfingen zur Arbeit oder auf das Zügli spaziert, ist wohl höchstens in Ausnahmefällen anzutreffen.

Nun, wir haben für uns momentan eine Kombination von Bus und Auto als optimale Lösung empfunden. Als Musiker und Musikerin sind wir sowieso unregelmässig, spontan, spätnachts und oft mit viel Gepäck unterwegs. Ein Auto: unabdingbar.

Jetzt fahre ich also wohl fast täglich mindestens einmal über den Hauenstein und kenne die Strecke, wie alle Wisnerinnen und Wisner als auch Hauensteinerinnen und Hauensteiner sowie alle, die regelmässig über diesen Pass flitzen, praktisch auswendig.

Ein früherer Busfahrer hat mir mal gesagt, er könnte die Strecke vermutlich blind zurücklegen. So weit bin ich noch nicht. Aber ich weiss, dass Überholen nur unter bestimmten Umständen und nur an sehr wenigen Stellen möglich ist. Einzelne, vielleicht Fremde, schätzen den Pass aber anders ein und verwickeln sich in halsbrecherische Überholmanöver.

Aber, und jetzt kommt’s, es gibt auch das Gegenteil. So kommt es nicht selten und scheinbar immer öfters vor, dass Automobilisten die Strecke doch sehr gemütlich überwinden. Ich rede hier nicht von LKW oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Nein, es geht um PS-starke Wagen, die einfach mit einem Tempo deutlich unter der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs sind.

Bei 80 sind sie mit 64 unterwegs und dann unten in Trimbach angekommen geht’s weiter mit 42 statt 50. So tuckert man heute doch sehr gemütlich durch unsere beschauliche Gegend und man braucht für hier wirklich kein krasses Auto. Sowieso habe ich gelesen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Autos nur etwa 26 Kilometer pro Stunde beträgt. Hierbei ist aber alles mitgerechnet, die Kosten, die Zeit im Auto und so weiter.

Nun, was haben Sie als Autofahrerin oder Autofahrer hinter einem «Temposünder» für Möglichkeiten? Es gibt verschiedene Charaktere. Sie können sich, weil Sie total im Stress sind und wahrscheinlich nur knapp auf den Zug kommen, richtig aufregen. Davon merkt ja ausser Ihnen niemand was. Tut aber nicht gut. Sie können sich auch aufregen und es zusätzlich mit Lichthupen und Drängeln versuchen, das vordere Auto zum Anhalten oder schneller Fahren animieren.

Eine dritte Möglichkeit: überholen. Aber eben, das ist für alle riskant. Eine weitere Möglichkeit zur Bewältigung der Situation ist es, einfach Ruhe zu bewahren. Gemütlich hinterher tuckern und die Gegend geniessen. Es gibt immer noch die Hoffnung, dass die langsame Kutsche irgendwo abbiegt und man für ein paar Sekunden wieder freie Fahrt hat.

Vielleicht aber, wenn man Pech hat, wird man kurz nach Wisen bis runter nach Aarau im Tempo fremdbestimmt. Es kann einem auch in die andere Richtung, westwärts das Gäu rauf, genau gleich ergehen.

Ich würde also eher sagen: «Just relax, 30 ist das neue 50.»