Aus Niederämter Sicht Immer schön der Nase nach Unser Kolumnist begibt sich auf eine olfaktorische Reise. Neben schwelgender Erinnerung trifft er dabei auch auf den bedrohlichen Zustand einer drohenden Erstickung – doch daheim in Wisen ist er sicher.

Verströmt auch einen «speziellen und eingängigen Geruch»: Die Cartaseta-Papierfabrik in Gretzenbach. Bild: Bruno Kissling

Mindestens alle paar Tage bin ich in irgendeiner grösseren Stadt der Schweiz unterwegs. Meistens für die Arbeit. Jede Stadt hat ihre Eigenheiten. In Bezug auf Geschäfte, Verhaltensweisen der Menschen, Kleidung, Verkehr und so weiter. So hat doch auch jede Stadt ihren eigenen Geruch.

Typisch für unsere Region kann zum Beispiel der frische Duft der Kakaomasse von Lindt sein. Oder der alte RBS-Bahnhof in Bern beispielsweise hat für mich etwas von einer U-Bahn-Station. Das KKL in Luzern hat ebenso seinen eigenen Duft wie mein Unterrichtszimmer im Konsi in Bern. Ich bin duftaffin. Düfte werden in Geschäften selbstverständlich als Wiedererkennungsmerkmal eingesetzt. So duftet es etwa in jedem «Hollister Co»-Shop genau gleich. Auf der ganzen Welt.

Gehe ich also durch die Strassen, Einkaufshäuser oder Konzertsäle, kommt es nicht selten vor, dass ich ein Parfüm rieche, das mich an jemanden erinnert. Es erinnert mich natürlich nur deshalb daran, weil die Person das gleiche Parfum benutzt. Jetzt kann es sein, dass das positive oder negative Gefühle auslöst. Oder romantische. Alle Möglichkeiten sind da – kennen Sie das? Ein Geruch ist vielleicht lieblich, ein anderer blumig – «you name it». Jetzt geht’s eben um einen spezifischen Geruch.

Neulich sass ich im Tram neben einem jüngeren Typen. Gepflegt, anständig angezogen, frisiert und, was für eine Überraschung: ziemlich parfümiert. Es ist dieser offenbar in die Mode gekommene Duft. Sehr beissend – alles andere als angenehm. Eigentlich sogar äusserst störend. So irritierend, dass ich kaum noch einzuatmen wagte. Es war schier zum Ersticken.

Wie ist das wohl für die Person, die die ganze Zeit in dieser Duftwolke schwebt? Ich habe bisher übrigens keine Gelegenheit gefunden, herauszufinden, um welchen «Geruch» es sich hierbei handelt. Das Problem: Es ist kein Einzelfall. Stieg ich doch tatsächlich am Abend in Olten aus dem Zug und lief erneut ungebremst in einer Duftwolke derselben Marke durch die grosse Unterführung.

Und ob Sie es glauben oder nicht, mein Parkplatznachbar stieg eben dann aus dem fetten, schwarzen, auf Hochglanz polierten Schlitten, als ich in mein Auto stieg. Prompt schwappte ebendieser Duft noch knapp in mein Auto rein. Irgendwie ging er mir dann nicht mehr aus der Nase. In Wisen angekommen, war ich sicher.

In unserer Region gibt es wie überall viele verschiedene Orte mit speziellen Gerüchen. Mir kommt spontan eine Sonntagsveloroute von früher in den Sinn. Schön an der Aare entlang. Ja, klar, die Aare hat auch ihren Geruch. Lustigerweise ist der in Bern anders als in Solothurn oder eben an der alten Aare bei Winznau.

Nun, die Route führte bei der Cartaseta AG in Gretzenbach durch. Eine Papierfabrik. Das ist auch ein spezieller und eingängiger Geruch. Wenn ich daran denke, habe ich ihn gerade in der Nase – verbunden mit schönen Erinnerungen. Oder die blühenden gelben Rapsfelder. Ebenfalls ein eingängiger Duft. Ich kann mich an meine Kantizeit erinnern, in der wir jeweils mit meinen Eltern über den Mittag im Dampfhammer waren. Auch der hatte seinen eigenen Geruch.

Oder es gibt hier im Dorf Haushalte, da riecht es zu Essenszeiten einfach immer fein aus der Küche. Im Gäu, bei meinen Grosseltern, roch es im Schweinestall morgens jeweils intensiv nach Schotte. Heute nach Weihnachtsbäumen. Auf der Veloroute gab es auch Stellen, wo man sicher sein konnte, dass man die Kanalisation roch. Irgendwie übel, aber irgendwie auch schön, dass gewisse Dinge einfach bleiben.

Nun, Geschmäcker sind verschieden. Und das ist auch gut so. Ich bin gespannt, wo Ihnen in den nächsten Tagen bestimmte Parfums, Düfte oder Gerüche auffallen.