Aus Niederämter Sicht Globi in der Brocki Unsere Kolumnistin wünscht sich einen Band des Schweizer Kinderhelden, der noch nicht existiert. Sie hat einen Vorschlag parat, wo die Geschichte spielen könnte und erklärt, woher der Begriff Brockenhaus stammt. Antje Kirchhofer-Griasch

Der wohl bekannteste Schweizer Kinderheld: Globi. Zvg

«Was ist ein Tausendsassa?» fragen mich die Kinder in den Ferien. Das weiss ich im ersten Moment auch nicht so genau.

Bei uns steht gerade Globi hoch im Kurs, da haben sie dieses nicht-alltägliche Wort aufgeschnappt. An die Globi-Bücher in meiner Kindheit erinnere ich mich noch gerne zurück. Da gab es immer mal wieder ein Neues, wir hatten aber auch solche, die schon mein Vater in seiner Kindheit gelesen hatte.

Globi feiert dieses Jahr bereits seinen 90. Geburtstag, zum Beispiel im Spielzeugmuseum in Basel. Heute findet man nicht mehr nur Globi-Bücher, sondern auch vieles andere von und mit Globi. Meine Kinder lieben Globi-Hörspiele und in den Ferien höre ich ab und zu gern mit.

Unsere Sommerferien haben wir in der Schweiz verbracht und da ergaben sich ganz verschiedene Bezüge zu Globi-Geschichten: «Globi auf der Alp», «Globi bei der Bahn» und «Globi, der schlaue Bauer». «Globi in der Schule» war nicht aktuell.

Globi ist ein wahrer Tausendsassa. Er kann alles. Er reist in reale und fiktive Länder und Gegenden, macht sogar Zeitreisen, er erkundet die verschiedensten Berufe und erklärt heute auch wichtige Dinge in Sachbüchern: die Demokratie, die Schweizer Küche und vieles mehr. Globi hilft auf kreative und sympathische Weise, wo er kann. Globi für alle Fälle!

Globi ist ein Schweizer Held, ein Held für Kinder von heute und von früher. Im Niederamt war er meines Wissens nach aber noch nicht. Könnten wir ihn einmal einladen?

Zurück aus den Ferien hatte ich noch freie Tage und bin einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nachgegangen: Stöbern im Brockenhaus. An der Kasse erfahre ich: die Brocki in Wöschnau feiert ihr 10-jähriges Jubiläum der Wiedereröffnung, ganz so alt wie Globi ist sie noch nicht.

Brockenstube oder Brockenhalle: Die Brocki ist aus meiner Sicht ein wichtiges, einzigartiges Stück Schweizer Kultur. Da fragte ich mich, noch mit den Globi-Geschichten im Hinterkopf: Warum gibt es eigentlich den Band «Globi in der Brocki» noch nicht?

Diese Geschichte könnte in der Wöschnau spielen. Ich meine: Wenn es die Brockenhäuser nicht schon gäbe, Globi würde sie erfinden! Was nicht mehr gebraucht wird, aber noch gut ist, kann man spenden und bekommt dafür Platz zu Hause. Eine gezielte Suche oder ein glücklicher Fund in einer Brocki lohnen sich immer. Viele Brockis bieten geschützte Arbeitsplätze an. Und, nicht nur nebenbei: Dinge gebraucht zu kaufen ist nicht nur finanziell, sondern auch aus Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll.

Erfunden wurden Brockis jedoch in Deutschland, wo sie aber heute in dieser Form und unter diesem Namen fast unbekannt sind. Und, als Pfarrerin freut mich das besonders: ihr Name geht auf eine biblische Wundergeschichte zurück. Als Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt gemacht hatte, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt! Und mit den Brot-Brocken füllten sie mehrere Körbe.

Diese Geschichte wurde zum Leitbild für die 1890 vom Theologen und Pastor Friedrich von Bodelschwingh in Bethel bei Bielefeld ins Leben gerufene erste Brockensammlung von Dingen, die von ihren aktuellen Besitzerinnen oder Besitzern nicht mehr gebraucht wurden. Die Bodelschwingh’schen Stiftungen Bethel gibt es bis heute; sie sind eine der grössten diakonischen Einrichtungen Europas. Die Brockensammlung ist nur ein ganz kleiner Teil ihrer vielfältigen Arbeit.

In der Wöschnau gibt es noch nicht ganz so lange die Brocki der Heilsarmee, wo ich immer wieder gerne meine Körbe mit Brocken fülle. Auf «Globi in der Brocki» warte ich noch!