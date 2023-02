Aus Niederämter Sicht Geld oder Liebe – oder doch die Not? Unser Kolumnist erinnert sich an eine frühe Zeit, als seine Niederämter Bürgergemeinde Fusionsabsichten über die Kantonsgrenze weg hegte. Und er verrät, wie ihm mittels Kritzeleien auf einen Papierfetzen damals die Flucht gelang – wenigstens auf dem Papier. Urs Huber Drucken Teilen

Blick auf den Ortsteil Eppenberg: Einst wollte die Gemeinde mit Aarau fusionieren – für unseren Kolumnisten damals ein «No-Go». (Archivbild) Bruno Kissling

Wenn die geschätzte Leserschaft, sofern überhaupt stimmberechtigt, schon ihr Abstimmungscouvert für den 12. März geöffnet hat und auch schon richtig reingeschaut hat, wird sie keine Vorlagen auf eidgenössischer Ebene entdecken, nur zwei kantonale Vorlagen. Eine trägt den sperrigen Titel «Abbau von Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindezusammenschlüsse; Änderung des Gemeindegesetzes».

Ich weiss, nicht gerade aufregend. Im Kantonsrat sagten 63 Ja, 33 sagten Nein. Die Befürworter finden, Gemeindefusionen sollten wenigstens keine Nachteile haben. Gegner argumentierten, auch Gemeinden sollten nicht heiraten wegen des Geldes, sondern aus Liebe.

Aus Liebe, nicht wegen des Geldes. Tönt zwar gut, aber trifft wohl kaum zu. Gemeindefusionen geschehen heute oft weder aus Liebe oder Geld, wohl eher aus Not. Wenn ich so im Niederamt umherschaue; wohl keine Gemeinde kann heute mehr problemlos all ihre Ämter besetzen. Und eigentlich sollte man Ämter nicht nur besetzen. Es wäre doch ideal, man hätte zudem noch eine Auswahl. Das ist heute meist Wunschdenken. Und der Eisberg der vielen Chargen geht viel tiefer, als viele kennen. Es gibt ja da nicht nur den Gemeinderat. Es gibt noch unzählige Ämter, die nicht so sichtbar sind, aber viel Engagement erfordern.

Gut, wenn ich an mich selber denke: Es geht in solchen Fragen auch um Emotionen. Nur aus der Ferne konnte ich beobachten, wie vor zwanzig Jahren der damalige Gemeinderat von Eppenberg-Wöschnau die Idee hatte, man wolle mit Aarau fusionieren! Nicht mit Schönenwerd, sondern gleich über die Kantonsgrenze. Was geht das den Obergösger Huber an, werden sie denken. Tja, mein «Huber-Stamm» hat zufällig seinen Heimatort in Eppenberg-Wöschnau. Und so «drohte» ich bei einer solchen Fusion doch tatsächlich zum Aargauer zu werden. Und vor zwanzig Jahren war das für mich noch ein «No-Go».

Das verleitete mich damals dazu, am Sommernachtsfest der Obergösger Kirchgemeinden an einem lauwarmen Abend zu verlauten: «Also, bevor ich Aargauer werde, werde ich Obergösger!» Und schwups, nahm ich mir eine Unterlage vom Festbankett und schrieb darauf einen Antrag für das Obergösger Bürgerrecht.

Dass die damalige Bürgerschreiberin da gerade vis-à-vis sass, war praktisch, so war der Antrag schon zugestellt. Drei Monate später bekam ich die Mitteilung, man kenne mich zwar nicht so gut (haha), aber der Antrag sei angenommen, und die Formalitäten würden in die Wege geleitet. Und seit nun bald zwanzig Jahren bin ich auch Bürger von Obergösgen. So weit, so gut. Kurz nach meinem neuen Bürgerrecht kam dann schon die Anfrage: Du Urs, wir brauchen noch ein Mitglied in der RPK, der Rechnungsprüfungskommission. Und so amte ich nun da auch schon bald zwanzig Jahre. Sie ist clever, die Bürgerschaft von Obergösgen.

Bei der Frage, ob kleine oder grössere Gemeinden ideal sind, bin ich ein Traditionalist ohne Emotionen und offen für Veränderungen. Grössere Einheiten sind sicher professioneller, formell korrekter, und es «menschelet» weniger. Kleinere Strukturen sind eher billiger, weil noch viel in Miliz gearbeitet wird, man kennt sich. Das Sich-Kennen kann dann aber auch mal ins Mauscheln rübergehen.

Das ist alles schön und gut. Aber wenn niemand mehr diese Ämter übernehmen will oder kann? Dann ist Tradition nur noch Ballenberg, ein Museum, aber keine Lösung.

P. S.: Eppenberg-Wöschnau ist immer noch Solothurn. Der damalige Gemeinderat wurde bei den nächsten Wahlen «ersetzt», dafür sitzen jetzt drei Huber im fünfköpfigen Gemeinderat.