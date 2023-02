Aus Niederämter Sicht Für ein sicheres, sauberes und schönes Lostorf Versperrte Wege, rutschige Stellen und knifflige Passagen: Unsere Kolumnistin begibt sich mit ihrem Hund auf einen Spaziergang im Lostorfer Unterholz. Dabei trifft sie auf viele Missstände. Raphaela Glättli-Gysi Drucken Teilen

«Dark tourism»? Das «Bad Lostorf» verfällt seit Jahren. Bruno Kissling

Im Moment kursieren auf der Facebook-Seite der Gruppe unseres Dorfes Bilder und Kurzfilme aus den Innenräumen von einem «Lost Place», uns allen bestens bekannt als Bad Lostorf. Eigentlich käme man dort nur mit Schlüssel und nach Anfrage auf der Gemeinde rein. Aber so wie es aussieht, geht das schon seit geraumer Zeit ohne Schlüssel. Sucht man im Internet ein bisschen nach «Bad Lostorf», kommt man ganz schnell auf «dark tourism» in der Schweiz.

Der Gemeinde sind die Hände gebunden, weil das Bad nicht ihr gehört. Im Leitbild 2035 der Gemeinde Lostorf steht aber lobenswerterweise unter Bau und Planung trotzdem: «Wir setzen uns mit geeigneten Mitteln für die Zukunft des ‹Bad Lostorf› ein.»

Vielleicht wäre das Verriegeln der Baderäume ein erster Schritt. Ein Zeichen setzen gegen die komplette Verwahrlosung des Gebäudes. Das Besitzerunternehmen wäre hier in der Pflicht. Hier kommt das Thema Sicherheit wieder ins Spiel. Wie damals beim alten Haus von Rocky Docky, der ehemaligen Schreinerei, wo die Schulkinder auf einen «Lost Place», der auch nicht ganz unbewohnt aussah, trafen. Die Verriegelung passierte dort relativ rasch, es ging um die Sicherheit der gwundrigen Schulkinder.

Seit wir einen jungen Hund haben, bin ich noch öfter entlang der Bäche im und ums Dorf unterwegs. Nachdem die Bürgergemeinde auf die seit einigen Jahren abbröckelnden Uferböschungen und -mauern oberhalb des Dorfmuseums aufmerksam machte, wurde die Sanierung von der Gemeinde per Nachtragskredit zügig im letzten Oktober ausgeführt.

Dringend nötige Sanierungen am Stüsslinger- und Stegbach wurden in Angriff genommen. Auch in umliegenden Gemeinden wurden Ufermauern auf Geheiss des Kantons saniert, teilweise fielen die Ufer dem Hochwasser im Sommer 2021 zum Opfer.

Möchte man aber unterhalb des Schlosses entlang des Lostorfer- oder Schwandenbachs spazieren oder wandern, wird der Weg teilweise zum Hindernisweg. Seit Jahren liegen Baumstämme quer über den Weg, was zwar für unsere Kinder ein kleiner Kletterspielplatz war und zum Anschauen noch schön ist; für Leute, die nicht so gut zu Fuss sind und sich vielleicht nicht mehr so steile Wanderwege zumuten mögen, aber eher beschwerlich. In einen querliegenden Baumstamm hat irgendjemand eine Treppe geschlagen, so, dass man bei Regenwetter nicht abrutscht.

Geht man weiter in Richtung Mineralquelle, überquert man den Bach über zwei Holzbrücken, eine auf dem oberen Weg und eine auf dem unteren. Die Brücken sind in schlechtem Zustand. Bei einer fehlen Balken, was man im Herbst unter nassem Laub oder bei Schnee kaum erkennt. Bei der anderen ist der Unterbau morsch und nur die Brückenbalken sind ersetzt worden.

Für Reiter hat es ein Verbot, weil Einsinkgefahr droht. Diese Missstände bestehen nicht erst seit gestern; die Bürgergemeinde und Privatpersonen haben schon mehrmals die Einwohnergemeinde darauf aufmerksam gemacht und auch Bildmaterial geliefert. Um aber wieder Richtung Dorf zu gelangen, muss man über den Bach. Es gibt keinen andern Weg; es sei denn, man dreht um und spaziert auf der Teerstrasse wieder ins Dorf. Insbesondere unser Hund findet das aber äusserst langweilig.

Das im Leitbild 2035 gesteckte Ziel bezüglich Umwelt und Energie besagt: «Wir tragen Sorge zu unserer Umwelt und unserem Lebensraum und halten sie sauber.» Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur um Sauberkeit geht, sondern auch um Sicherheit. Um öffentliche Sicherheit für die spazierende Bevölkerung.