Behindertenparkplatz

«I love you too», ruft eine junge Frau zwei Damen zu. Es ist keine echte Liebeserklärung, sondern der Schluss einer grotesken Szene. Doch der Reihe nach.

Die Frau, ein Mann im Rollstuhl und ich warten am Zürcher Hauptbahnhof auf den Lift. Der Herr drückt den Knopf mit dem Pfeil nach oben. Mein «Guten Morgen» geht im Quietschen zweier herannahenden Rollkoffer unter. Sie gehören zwei älteren Damen in Pelzmänteln, perfekt geschminkt, eingehüllt in eine Parfümwolke.

Die Lifttüren öffnen sich. Die «Ladies» mit den Koffern zwängen sich an uns drei Wartenden vorbei in die Fahrstuhlkabine. «Geits no?», ruft die Frau neben mir, «dä Herr da het uf jede Fau Vortritt. Stiget us!». Mit ihrem Fuss bremst sie die sich schliessenden Türen. Offensichtlich verstehen die Pelzfrauen weder Berndeutsch, noch unsere entgeisterten Blicke. «This is very unrespectfull», versuche ich es auf Englisch. Keine Reaktion. «De mache mers haut eso», meint die Frau neben mir, greift nach dem einen Koffer und rollt ihn aus dem Lift. Ich schnappe mir den anderen.

Fluchend eilen die Damen auf uns zu. Der Rollstuhlfahrer kurvt um sie herum und flüstert aus dem Lift «Danke». Ehe die Türen erneut zu gehen, erobern die Damen ihre Koffer zurück und quetschen sich wieder in die Kabine. Die eine von ihnen zeigt uns den Mittelfinger. Ich muss grinsen und die Frau neben mir sagt eben: «I love you too».

Würden Sie sich vor eine Person drängeln, die körperlich beeinträchtigt ist? Ich hoffe nicht. Ob vor einem ein Mensch mit Gehbehinderung oder mit einer grossen Tasche steht – Anstand heisst, in der Reihe zu warten. Fremde Koffer aus dem Lift zu befördern war auch frech, finden Sie? Ich sehe es als Denkzettel für die zwei arroganten Frauen.

Manchmal würde ich statt Gepäck gerne Autos verschieben können. Wenn beim Coop in Trimbach auf dem Behindertenparkplatz eine Karosse steht, die keine blaue Parkkarte mit Rollstuhlpiktogramm hinter der Windschutzscheibe hat. Bei besagtem Laden in meinem Dorf liegt das Parkfeld für Rollis praktischerweise am nächsten beim Eingang.

Meist sind Behindertenparkplätze zudem breiter als die restlichen oder haben mehr Freifläche ums Feld. Dies erleichtert Gehbehinderten das Aus- und Einsteigen. Das respektieren nicht alle – weder im Niederamt, noch im Züribiet. Wie wäre es, wenn wir für jene ein Schild machen, wie es sie in Frankreich gibt? «Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap». Werde ich Zeugin, wie jemand einen Behindertenparkplatz stibitzt, frage ich ab sofort: «Sie haben einem Rollstuhlfahrer den Parkplatz geklaut. Klauen sie auch sein Handicap?». Wirkungsvoller als ein Stinkefinger.

Strafbar ist beides: den Behindertenparkplatz blockieren und den Mittelfinger zeigen. Fürs Falschparken gibt es eine Busse, fürs andere eine Geldstrafe und einen Strafregistereintrag. Und wer verprügelt wird, weil er jemandem den Stinkefinger gezeigt hat, muss befürchten, dass die Unfallversicherung die Leistungen kürzt.

Wie gut, einen Juristen als Bruder zu haben, der mir Rechtliches über böse Gesten erklärt. Er rät mir aus beruflicher wie aus persönlicher Sicht vom Mittelfingerzeigen ab – und ist über die Szene im Bahnhofslift ebenso entsetzt.

Apropos Geschwister. Laut Wikipedia bedeutet unsere Stinkefingergeste in einer anderen Gebärdensprache – wenn sie mit einer kurzen Aufwärtsbewegung kombiniert wird – «grosser Bruder». Vielleicht wollte sich die Dame im Lift nach oben für meinen Input zu mehr Rücksichtnahme bedanken. Vielleicht hiess ihr Mittelfinger «merci grosse Schwester» und war ein Kompliment. Quasi ein symbolisches «I love you too».