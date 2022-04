Aus Niederämter Sicht Ein herrlicher Frühlingstag Thomas Vogt Drucken Teilen

Die Morgendämmerung dringt langsam und sanft durch die schmalen Ritzen der Lamellen-Jalousien in mein Schlafzimmer. Ein Auge halb geöffnet, frage ich mich, was mich geweckt hat. Ein so sanftes Pfeifen und Zwitschern, wild durcheinander und doch harmonisch, erfreut mein Ohr. Einfach unglaublich faszinierend mit welchen Tönen die Vogelwelt am frühen Morgen eine Symphonie komponiert; eine Harmonie für die Sinne.

Doch dann wird es unangenehm laut. Das Krächzen eines Raben auf der Buche hinter dem Haus stört und nervt. Und es interessiert mich gerade nicht, dass die Krähen intelligente Tiere sein sollen und sich oft in der Nähe von Menschen aufhalten. Doch wünsche ich mir die Fähigkeiten von Adriano Celentano aus dem Film «Der gezähmte Widerspenstige», wo er mit den Raben spricht, und sie überzeugt, anderswo hinzufliegen, um Fressen zu suchen.

Da konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen und nickte nochmals ein, ohne einen Versuch unternommen zu haben, den schwarzen Vogel zu vertreiben.

Eine gefühlte Stunde später wird es dann, trotz Lichtschutz, ziemlich hell im Zimmer. Als dann noch mein Handyalarm «Der Kaffee ist fertig» von Peter Cornelius ertönt, ist es definitiv vorbei mit der Ruhe im Schlafgemach. Also nichts wie auf und den atemberaubenden Sonnenaufgang über den Buerwald mit der Kamera einfangen. Die aufsteigende rote Kugel sieht einfach unglaublich schön aus, und lässt sogar den Kühlturm mit der Dampffahne als ein fast majestätisches Sujet erscheinen.

Nachdem das Bild im Status von Whatsapp gepostet ist, husche ich in die Küche. Dort bereite ich mir den morgendlichen Cappuccino zu. Neben Baumnüssen stehen heute noch ein Apfel und eine Kiwi auf dem Frühstücksplan. Und ja, es gibt noch immer Blutorangen!

Während der Zubereitung beobachte ich aus den grossen Küchenfenstern die aufgehende Sonne hinter den noch blätterlosen Bäumen. Von den wärmenden Sonnenstrahlen lasse ich mich verwöhnen und meine Blicke schweifen vom Paradies über Stüsslingen bis zum Kirchturm. In einigen Wochen ist alles zugewachsen und der Blick nach Osten wird erst im Herbst wieder freigeben. Bis dahin bin ich von einem natürlichen Vorhang umgeben und freue mich, was die Natur so alles zu bieten hat.

Ein junges Eichhörnchen, das wie von einer Wespe gestochen hin- und herrennt, dann rasend schnell auf eine junge Föhre klettert, auf den nächsten Ast springt, um dann auf dem noch laubbedeckten Boden zu verschwinden, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Da könnte ich den ganzen Tag zuschauen.

Den Arbeitstag verbringe ich im Büro, geniesse den Lenz mit regelmässigen Blicken nach draussen und freue mich auf das Danach. Am Abend zuhause angekommen, durchforste ich meinen Kühlschrank nach etwas Leckerem. Eine Bratwurst, ein paar Salatblätter und ein kaltes Bier sind schnell gefunden. Nun heisst es Schuhe montieren und den Wald nach Brennbarem absuchen. Es ist sehr trocken und auf alles was ich stehe, knackt unter meinen Sohlen; genug Fallholz also, um den kleinen Grill zu entfachen.

Es tut der Seele gut, dem kleinen knisternden Feuer zuzuschauen und gleichzeitig gewärmt zu werden, obwohl nachher das Auslüften der Kleider die ganze Nacht in Anspruch nimmt. Die letzten Sonnenstrahlen streifen die noch kahlen Äste der Laubbäume, bevor die Sonne unter dem sternenklaren Himmel hinter der Froburg als dunkelroter Feuerball abtaucht. In Erwartung, welches Vogelgezwitscher mich morgen aus den Träumen holt, geht ein fantastischer Frühlingstag zu Ende.

Das Einzige, was meine fröhliche Stimmung und die Begeisterung für den Frühling seit Tagen trübt und mich sehr beschäftigt, ist dieser unsägliche und sinnlose Krieg. Meine Gedanken sind bei der Zivilbevölkerung, auf dessen Rücken dieser Konflikt ausgetragen wird. Das gewaltsame Streben und die bedingungslose Gier nach Macht will mir einfach nicht in den Kopf. Mögen die Waffen bald schweigen und die Vernunft in die machtbesessenen Schädel zurückkehren.