Aus Niederämter Sicht Die Zitrone ist ausgepresst Unser Kolumnen-Autor macht sich Gedanken zum Franken-Eurokurs und welche Folgen dieser für sein Unternehmen mit sich bringt. Aber jammern, das will er nicht.

Lostorf: Ende Juni öffnete das Unternehmen Vogt AG anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums seine Türen . Patrick Lüthy

Eigentlich sollte ich der glücklichste und zufriedenste Geschäftsführer sein. Ende Juni durften wir das 60-jährige Bestehen feiern. Und ich kann auf ein motiviertes Team zählen. Unsere Umsätze befinden sich auf Rekordniveau, die Auftragsbestände sind so hoch wie noch nie und es befinden sich zahlreiche interessante Projekte in der Pipeline.

Trotzdem will nicht so richtig Freude aufkommen; nicht nur infolge der hohen Rohstoffpreise, sondern insbesondere wegen des Franken-Euro Wechselkurses. Aber alles der Reihe nach.

Jammern oder mich beklagen will ich auf keinen Fall. Aber ich möchte aufzeigen, was sich in einem Zulieferbetrieb, der einen Grossteil seiner Produkte ins europäische Ausland exportiert, in den letzten 15 Jahren abgespielt hat.

Die zwei Jahre nach der Finanzkrise 2008 gehörten zu den besten der Unternehmensgeschichte. Doch nachher, mit dem schwächelnden Euro, trübten sich die Aussichten ein. Da der Markt damals äusserst heftig auf Preiserhöhungen reagierte, konnten wir diese Kursverluste nur teilweise weitergeben, wenn überhaupt. Schon vor über 10 Jahren sind deswegen Kunden abgesprungen. Je stärker der Franken wurde, desto kleiner resultierte der verbleibende Gewinn.

Mit Optimierungen bei den Prozessen und Investitionen in Automatisierung konnten wir Boden gut machen. Doch das reichte nicht aus. In der Schweiz zu produzieren bedeutet, auf Automatisierung zu setzen. Das ist eine Art Grundvoraussetzung und Teil einer Hauptstrategie. Das gilt selbstverständlich auch heute noch, wobei viele Prozesse bereits ausgereizt sind oder die Einsparungen durch eine Automation in keinem Verhältnis zur Investition stehen.

Noch vor einigen Jahren war ich überzeugt, dass es mit einem Euro-Franken-Kurs unter 1.20 sehr schwierig werden dürfte. Als die Nationalbank dann am 15. Januar 2015 die Aufhebung dieser Marke beschloss, war ich zuerst wie gelähmt.

Der Zufall wollte es, dass ich mich an diesem Tag mit dem CEO von Rivella zum Mittagessen verabredete. Erland Bruegger hat mich an diesem Tag echt gut abgeholt und mich etwas beruhigen können. Obwohl ich heute nicht mehr Rivella trinke – also nicht mehr als früher – danke ich ihm nochmals ganz herzlich, dass er ein offenes Ohr für meine Sorgen und Bedenken hatte.

Doch die Situation verbesserte sich nicht. Denn nach der Aufhebung des Mindestkurses von 1.20 sackte der Euro kurzzeitig auf unter einen Franken ab, um sich dann etwa bei 1.10 einzupendeln. Es war ein neuer Tiefpunkt in Sachen Wechselkurs und Erkenntnis zugleich, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeutete. «Wie werden wir dieser Situation begegnen können», fragte ich mich, und war mit diesen Überlegungen bestimmt nicht allein.

Gerade letzte Woche habe ich einen Bericht in dieser Zeitung gelesen mit der Überschrift: «Der Euro unter 1 Franken, na und!» Dass der Euro seit Einführung gegenüber dem Franken etwa 40 Prozent verloren hat, ist eine Tatsache. Nur interessiert sie kaum (mehr).

Sicher ist es verlockend, jetzt als Schweizerin oder Schweizer noch preiswerter im Ausland einzukaufen oder noch günstiger in den Urlaub zu fahren. Aber für die Exportindustrie und ebenso für die heimische Tourismusbranche ist der abermals erstarkte Franken mehr Fluch als Segen. Und gerade jetzt, wo die Produktion auf Hochtouren läuft, sind zusätzliche Investitionen notwendig.

Doch wie versprochen, jammere ich nicht, wir haben es immer gepackt. Obwohl wir uns täglich gut überlegen müssen, wo und in was wir investieren, konnten immer wieder Verbesserungen erzielt werden. Aber die Zitrone ist ausgepresst. Guter Rat ist also teuer und die nette Fee, welche Wünsche erfüllt, hat noch nicht angeklopft.

Auch in Zukunft setzen wir ausschliesslich auf Produkte «made in Switzerland». Wir wollen uns weiter spezialisieren und haben infolge dessen einige interessante Stellen zu besetzen. Auf ihre Bewerbungen freuen wir uns sehr, auch wenn der Euro keinen Franken mehr wert ist.