Aus Niederämter Sicht Die Lokalzeitung hält uns den Spiegel vor Was sind die Aufgaben einer Zeitung, die über die Region berichtet? Unsere Kolumnistin ordnet ein und verrät, welche Themen ihren Puls steigen lassen. Und welche Berichterstattung sie im Vergleich eher kühl lässt. Adriana Marti-Gubler* Drucken Teilen

Welche Themen greift die Lokalzeitung auf und wie berichtet sie darüber? Ein Smartphone mit installierter OT-App. Bild: Bruno Kissling

Zugegeben, manchmal ärgert mich diese Zeitung. Mein Puls hat sich mindestens vervierfacht, als ich die Berichterstattung über den tragischen Badeunfall eines dreijährigen Kindes in der Oltner Badi gelesen habe. Gafferinnen und Gaffer hätten den Einsatz der Rettungskräfte massiv behindert, hiess es im Artikel. Erst die Polizei hätte die Situation beruhigen können. Man konnte später auch hören, dass die Schaulustigen sogar Bilder und Videos von den Geschehnissen gemacht hätten.

Ich bin schockiert darüber, wie sich einige Badigäste ihrer Sensationsgier hingaben – ganz ungeachtet der betroffenen Familie sowie der Ersthelfenden und Rettungskräfte, die sich in diesem Chaos auf ihre so wichtige Aufgabe konzentrieren mussten. Wie müssen sich wohl Mutter und Vater dieses Kindes gefühlt haben? Man mag es sich gar nicht vorstellen. Umso verwerflicher ist das Verhalten dieser sensationslüsternen Badigänger.

Um es hier richtigzustellen: Diese Zeitung kann nichts für meinen grossen Ärger. Sie hat nur ihren Job gemacht, über den Vorfall berichtet und dabei auch angesichts der Tragik den richtigen Ton getroffen.

In anderen Fällen habe ich mich aber auch schon über die Leistung der Journalistinnen und Journalisten dieser Zeitung oder anderer Lokalzeitungen geärgert: Etwa bei unsauberen Recherchen, bei einer nicht ganz ausgewogenen Berichterstattung oder bei einem Titel, der der «Story» nicht gerecht wurde. Das lässt meinen Puls aber maximal auf das Anderthalbfache ansteigen – mehr Energie geht dabei nicht verloren. Zudem muss ich mir bewusst sein, dass meine Sicht der Dinge auch nicht wirklich objektiv ist.

Und letztlich ist doch genau das die Aufgabe von Oltner Tagblatt und Co.: Emotionen wecken. Das ist der beste Beleg dafür, dass sie uns mit ihren Beiträgen über Ereignisse und Menschen aufwühlen. Sie müssen den Finger auf wunde Punkte legen. Fragen stellen, die man manchmal lieber nicht beantworten möchte. Die Medien werden als vierte Staatsgewalt bezeichnet. Das trifft nicht nur auf die Schreibenden im Bundeshaus zu, sondern auch auf die Redaktorinnen und Redaktoren, die an Gemeindeversammlungen und Dorffester gehen.

Es sind daher ganz schlechte News, wenn Lokalverlage ihre Druckerzeugnisse einstellen. Eine Studie der Fachhochschule Graubünden bringt erschreckende Zahlen zutage: Zwischen 2011 und 2022 sind 100 Lokalzeitungen eingegangen. Noch gibt es 489 Lokalmedien in der Schweiz, davon 347 Lokalzeitungen. Wenn der Trend aber weitergehe, drohe eine «Entöffentlichung» des Lokalen, zu diesem Schluss kommen die Studienautoren.

Das tragische Beispiel in der Badi Olten zeigt, dass wir eine Lokalzeitung brauchen, die auf Missstände, Unzulänglichkeiten und Fehlverhalten hinweist. Wir sollten uns nicht bloss über die Gafferinnen und Gaffer ärgern, sondern uns überlegen, wie man in einer solchen Situation mit Zivilcourage agiert: Die Szenerie des allgemeinen Interesses mit einem Badetuch abschirmen, Platz für die Rettungskräfte schaffen, an die Vernunft der Meute appellieren ... Hoffentlich gibt es das Oltner Tagblatt noch lange.