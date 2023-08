Aus Niederämter Sicht Der schmale 1.-Mai-Grat Wo sind die Grenzen der Tradition und ab welchem Punkt kann ein Streich als Vandalismus betrachtet werden? Unsere Kolumnistin bilanziert im Nachgang zum Maitannli-Brauch. Adriana Marti-Gubler* Drucken Teilen

Brauch und immer wieder Verlockung zu Schabernack: Maitannli in einer Solothurner Gemeinde. Bild: Bruno Kissling

Mächtig stolz war ich, als vor 17 Jahren meine Jahrgang-Kollegen mit einem schönen, grossen Maitannli vorfuhren. Geschickt stellten sie dieses in unserer Einfahrt auf. Ich habe es meterhoch in Erinnerung. Beim Dorfbrunnen thronte das grösste Maitannli mit unserem Jahrgang und all unseren Namen drauf.

In der Nacht auf den 1. Mai füllten wir den Platz rund herum mit einem Stewi, einem Fensterladen, Giesskannen, Gartenzwergen und allerlei anderem Krimskrams, der uns in die Hände geriet. Der 1.-Mai-Brauch ist für die betroffenen Jahrgänge ein unvergessliches Erlebnis, das nicht zuletzt den Zusammenhalt stärkt.

Die Einsätze der «Stäcklibuebe- und meitli» gehen – wie zu erwarten ist – nicht immer ohne Nebengeräusche vonstatten. Mal ruft ein Eigentümer aus, weil sein Hab und Gut «verschleipft» wurde. Mal bleiben nach der ereignisreichen Nacht zerbrochene Bierfläschli und Abfall auf öffentlichem Grund liegen. Darüber sollte man hinwegsehen können. Es darf doch sein, dass in dieser Nacht etwas über die Stränge geschlagen wird. Oder wie war das damals bei uns?

Wirklich ärgerlich wird’s allerdings dann, wenn die stibitzten Gegenstände bei der Nacht-und-Nebel-Aktion kaputtgehen. Auch wenn es sich um einen uralten praktizierten Brauch handelt, gibt es Grenzen. Bei finanziellen Schäden ist der Spass definitiv vorbei.

Einige Gemeinden haben deswegen Massnahmen ergriffen: Sie fordern bei ihren «Stäcklibuebe und -meitli» vor der 1.-Mai-Nacht einen bestimmten Geldbetrag ein. Mit diesem Stock können allfällige beschädigte Gegenstände ersetzt werden. Was vom Betrag übrig bleibt, geht zurück an die «Stäcklibuebe- und meitli». Halten sich die Jahrgänger schadlos, erhalten sie selbstverständlich den ganzen Betrag zurück. Ein cleveres System.

Zu reden gaben in diesem Jahr die Vorfälle in Selzach. Die «Stäcklibuebe und -meitli» haben ihr Maitannli auf einem Kreisel in Bellach aufgestellt. Und wurden prompt von der Kantonspolizei zurückgepfiffen. Das Maitannli sei eine Verkehrsbehinderung. Es ist unbestritten, dass die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden höher zu gewichten ist als die jahrelange Tradition. Aber es sei die Frage erlaubt, ob die polizeiliche Anordnung tatsächlich verhältnismässig war. Vielleicht hätte man auch ohne grösseres Risiko ein Auge zudrücken können.

Aber was, wenn die «Stäcklibuebe und -meitli» aus einem anderen Dorf Einzug halten und das Maitannli in einer Blitzaktion fällen? In unserem Dorf so passiert. Ist das noch als Lausbubenstreich einzuordnen – oder wird da eine Grenze überschritten? Bei dieser Aktion ist niemand zu Schaden gekommen. Das Maitannli konnte kurze Zeit später wieder aufgestellt werden.

Es bleibt einzig der schale Nachgeschmack. Also einfach Schwamm drüber? Nein. Hier wurde mutwillig das Werk von engagierten jungen Menschen beschädigt. Das ist respektlos und unnötig. Bleibt zu hoffen, dass unsere Jungbürger im nächsten Jahr gelassen bleiben und sich nicht zu einer Gegenreaktion verleiten lassen. Wäre doch schade, wenn sich der schöne Brauch zum allgemeinen Ärgernis wandeln würde.