Aus Niederämter Sicht Der letzte Sommer im Paradies Unser neue Kolumnist schreibt eine Ode an ein bedrohtes Stück Natur vor den Toren Aaraus, das dem «Goliath unserer Tage» zum Opfer fallen könnte – dem Energieverbrauch. Christian von Arx

Der Aare natürlicher Lauf und rechts die zwei Kanäle; dazwischen der Mitteldamm. (Archivbild) Michael Küng

Zu den schönsten Erlebnissen im Sommer gehört das Schwimmen in freier Natur. In einen Fluss zu steigen, fordert Aufmerksamkeit und eigenes Zutun, sonst wirds gefährlich. Die Flusskraft reisst mit, ein Zurück gibt es nicht. Los, halt dich über Wasser und schau beizeiten, wie du wieder rauskommst!

Eine der erstaunlichsten Schwimmstrecken haben wir vor unserer Haustür. Ich meine den Kanal im Erlinsbacher Schachen, vom Stauwehr Schönenwerd bis zur Kantonsgrenze. Eigentlich sind Kanäle für Schwimmer ein Graus. Doch der kleinere der beiden Kanäle des Kraftwerks Aarau ist das pure Gegenteil.

In den 150 Jahren seit seinem Bau hat sich die Natur die Ufer zurückerobert. Alte Weiden und Erlen strecken ihre Äste von beiden Seiten weit aufs Wasser hinaus. Mit Nussbäumen, Ahornen, Eschen, Eichen reihen sie sich dicht an dicht. Gebüsch trennt auf beiden Seiten die Wasserfläche von den Wegen. Auf Wurzeln dösen Enten, im Schutz von Astwerk und Schilf.

Dieser schattige Wasserlauf ist mehr verwunschenes Flüsschen als Kanal. Die Aarauer nennen ihn den Amazonas von Aarau – das triffts, auch wenn er sich ganz in Erlinsbach SO befindet. Der Einstieg ist jedes Mal ein kleines Abenteuer. Ist das Wasser warm oder kalt? Fliesst es träge, oder packt es einen mit viel Zug? Begegnet man unterwegs wieder einem Biber oder einer Ringelnatter?

Das Besondere beim Kraftwerk Aarau sind die zwei parallelen Kanäle, ein Unikum in der Schweiz. Wie es dazu kam, erklärt Heiner Keller im Buch «Aarau, der Stadtbach und die Aare». Noch vor der Epoche der Stromversorgung wurde 1872 bis 1874 der sogenannte Gewerbekanal gegraben, 20 Meter breit, als Antrieb für eine Zementfabrik. Das ist der heutige «Amazonas».

Er ist älter als das Kraftwerk, das 1894 in Betrieb ging. Der zweite, doppelt so breite Kanal kam 1912 bei einer Erweiterung hinzu. Dazwischen blieb ein Streifen Schachenland: der Mitteldamm, durch drei Brücken mit dem «Festland» verbunden, nur zu Fuss begehbar und auf der einen Seite dicht bestockt. Er ist es, der den alten Kanal zu einem naturnahen Fliessgewässer macht.

Der Spaziergang kanalaufwärts vor oder nach dem Schwumm ist ein Genuss. Die Siedlungen ringsum sind fast versteckt. Links der Auenwald der Aare, ein Acker mit einem einzelnen Holunder, rechts der buschgesäumte Kanal. Auch wilder Hopfen wächst hier. Joggerinnen und Velofahrer ziehen vorbei, Skater mit Kinderwagen, Alte und Junge, «Eingeborene» und Zugezogene. Manche sind in Gespräche mit ihrer Begleitung vertieft. Andere werfen den Schwimmenden im Fluss ein Wort zu.

Im Lauf von Jahrzehnten ist diese Kanallandschaft zu einer Symbiose von Energiegewinnung, Natur und Freizeitnutzung geworden. Die Leute aus Aarau, Erlinsbach, Schönenwerd und Umgebung haben sie zum Naherholungsgebiet gemacht, einfach so. An Infrastruktur zum Baden gibt es fast nichts, und die meisten schätzen gerade das. An schönen Tagen nutzen Hunderte diese Freiheit. Gratis.

War der Sommer 2022 der letzte, in dem wir dieses Paradies geniessen durften? Um 4 Prozent mehr Strom herauszuholen, will das Kraftwerk den 1,5 Kilometer langen Mitteldamm mit Baumaschinen abtragen, samt Baum- und Buschbestand. Statt des Doppelkanals mit dem lauschigen «Amazonas» wird ein einziger, 70 Meter breiter Kanal entstehen.

Zäh wehrt sich der Verein «Rettet den Mitteldamm» dagegen. Auf der andern Seite steht der Goliath unserer Tage: der Energieverbrauch. Klar, wir brauchen Energie für alles Mögliche, zum Beispiel, um in ferne Ferienparadiese zu fliegen. Schwimmen in der Natur vor der Haustür, wer braucht das schon! – Was meinen Sie?