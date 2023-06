Aus Niederämter Sicht Das Tor zum Niederamt bleibt (stehen) Unser Kolumnist erinnert sich an die Aarequerung früherer Jahre und freut sich, wenn mit dem Stauwehr Winznau ein Monumentalbau erhalten bleibt.

Alpiq prüft im Rahmen der Vorarbeiten zur Sanierung des Stauwehrs Winznau eine neue Projektvariante. Bild: Patrick Lüthy

Unsere Welt verändert sich rasant, hat man oft das Gefühl. So fern und doch so nah: Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, welche Rolle China heute spielen würde. Im Kleinen wie im Grossen: Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, welche Rolle digitale Systeme und Mittel nicht nur in der Wirtschaft spielen, sondern auch wie sie in unser privates Leben eingreifen?

Manchmal denkt man, unser Leben wird mehr und mehr durch den Takt von Smartphones etc. fremdbestimmt. Statt Allgemeinwissen meint man zu wissen, was digital am einfachsten angeboten wird. Wir lagern quasi unser Hirn aus. Nun gut, es gibt sie noch, die Dinge, an denen wir uns festhalten können. Als Schweizerinnen und Schweizer wäre da etwa das Matterhorn. Na ja, wahrscheinlich wird es auch da ein wenig bröckeln, aber dennoch: Da weiss man, was man hat.

Bei den Grossbanken wird es offensichtlich schon schwieriger, da ist nichts mehr wie es einmal war oder vor allem, wie es schien. Ob Freund oder Feind, dass der Credit bei der Suisse so schnell verspielt war – bis vor kurzem unvorstellbar.

Zum Glück gibt es dann aber noch auch im Niederamt die Dinge, die da sind und nicht so schnell vergehen. Ich denke da immer an den Kanal mit dem Wasserkraftwerk in Niedergösgen und dem Stauwehr in Winznau mit seinem imposanten Oberbau.

Vielleicht auch deswegen spürte ich eine emotionale Trübung, als es vor Jahren hiess, man wolle, müsse den Oberbau des Wehrs in Winznau bei der geplanten Erneuerung entfernen, also abreissen. Ein Stich ins Herz. «Muss das sein?», das waren meine Gedanken. Im «Oltner Tagblatt» stand dann mal: «Die Bausubstanz ist weitgehend im Originalzustand. Die Anlage läuft heute automatisch gesteuert. Sonst ist vieles noch wie zu Beginn.» 2012 verkündete Alpiq die komplette Sanierung des Wehrs: Der alte Bau müsse weg. Er würde einem Erdbeben kaum mehr standhalten, hiess es.

Für mich war dieser Oberbau immer etwas Spezielles, auch etwas Familiäres. An der Aare aufgewachsen, habe ich mit meinen Eltern das Stauwehr beim Spazieren und Wandern unzählige Male passiert. Aber eben oben drüber, über den Oberbau. Den heutigen Steg gab es nicht. Und wer oben drüber ging, war gerade als Kind fasziniert von der Grösse, der Mächtigkeit des Ganzen. Und irgendwie konnte man es nachvollziehen, was da technisch passierte.

Später, ab den Teenager-Jahren, haderte man oft mit diesem Oberbau: Das Velo-rauf-und-runtertragen war dann doch ziemlich mühsam, mehr ein Ärgernis als ein Hindernis. Den Steg gab es noch immer nicht.

Der Oberbau: Über diese Passarelle gelangte man einst über die Aare. Bild: Patrick Lüthy

Die Kulturkommission Obergösgen organisierte kürzlich eine Besichtigung des Wasserkraftwerks in Niedergösgen. Dort wurde uns auch der Bau des Kanals und des Wehrs mit Oberbau bildlich und mit Informationen aufgezeigt. Ich bin immer wieder beeindruckt. Unglaublich, mit welchen einfachen Mitteln und mit wie viel Manneskraft ein solches Werk errichtet wurde. Aber es steht noch immer da, nicht für immer, aber immer noch.

Wenn ich irgendwo in der Schweiz den Begriff «Niederamt» erklären muss, sage ich immer: Die Gegend zwischen Olten und Aarau.

Und so gesehen ist der imposante Oberbau des Stauwehr Winznau für mich quasi «das Tor zum Niederamt».

Dass es nun möglich sein soll, den Oberbau zu erhalten, freut mich sehr. Mein «Tor zum Niederamt» bleibt stehen. Wenigstens etwas bleibt, wie es war. Nicht für immer, aber für ewig.

An dieser Stelle Danke den Verantwortlichen der Alpiq Hydro Aare AG für das Umdenken. Vielleicht hat ja auch der «ewige» Straumann dafür gesorgt. Alt-Regierungsrat Walter Straumann ist der Verwaltungsratspräsident.