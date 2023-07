Aus Niederämter Sicht Das beste Quartier der Welt Unsere Kolumnistin lebt gerne da, wo sie lebt. Das hat seine Gründe. Melanie Gamma* Drucken Teilen

Spontanes Treffen unter den Bäumen oder die Quartierstrasse zum Spielfeld verwandeln? In der Nachbarschaft unserer Kolumnistin ist das möglich. Bild: zvg

«Huhu, mir sind im Garte, falls öper wett es Kafi oder e Glace cho näh.» Oder: «Hat per Zufall jemand Kartoffeln, mit denen ich Härdöpfusalat machen kann? Kann im Gegenzug Tomaten, Gurken, Kräuter oder Geld anbieten.» Solche Nachrichten ploppen regelmässig in meiner Whatsapp-Chatgruppe «Beschts Quartier und Pflanzenbörse» auf. Ja, es ist so: Ich wohne im besten Quartier der Welt. Nein, nicht nur wegen dieser Whatsapp-Gruppe. Aber diese spiegelt unser Zusammenleben gut.

Dank dem Chat wandern Lasagneblätter, Kräutersetzlinge, Stauden oder leere Flaschen für Sirup und Konfi-Gläser von Haushalt zu Haushalt. Wir teilen Werkzeug oder E-Bikes und helfen uns mit ätherischen Ölen oder Algifor aus. Wir schicken uns Einladungen zu Glühwein unter der beleuchteten Tanne, zu Geburtstagspartys oder zum spontanen «Bier über d’Gass».

Wir dürfen uns in Nachbars Pool abkühlen oder funktionieren die zu stark befahrene Quartierstrasse temporär zum Unihockeyfeld oder zum Velo-Parcours um. Braucht jemand wegen eines medizinischen Notfalls Hilfe – irgendwer ist immer erreichbar. Wir kümmern uns gegenseitig um Kinder, Katzen, Laufenten, Hasen und Gärten. Alles passiert mit Herz, Humor, Respekt und oft mit einem Augenzwinkern. Damit meine ich nicht nur die Smileys im Chat.

Wichtiger als der Austausch via Smartphones sind echte Gespräche – am Grillfeuer, an der Schneebar oder neben dem Sandkasten. Oft entwickelt sich ein Schwatz zu einer angeregten Diskussion. Ob Gemeindepolitik, Wärmeverbund, Schulwesen, Kindererziehung – wir sind nicht immer einer Meinung. Aber das Credo in der Nachbarschaft bleibt: Leben und leben lassen, und dies über mehrere Generationen hinweg.

Es gibt unzählige Statistiken über die schönsten, coolsten, teuersten, nachhaltigsten oder gefährlichsten Orte der Welt. Das Wirtschaftsmagazin «The Economist» bewertet alljährlich mit dem «Global Liveability Index», welche Städte besonders lebenswert sind. 2023 führten Wien, Kopenhagen und Melbourne die Liste an.

Trimbach taucht im «Global Liveability Index» natürlich nicht auf, wir sind ja auch keine Stadt. Schlecht abschneiden würden wir aber kaum. Die Bewertungskriterien sind Stabilität, Gesundheitsversorgung, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur.

Abzug gäbe für Trimbach wohl die schiefe Finanzlage, der eher knapp bemessene Schulraum oder langwierige Bauprojekte. Zudem ist unser Kulturprogramm – mit einem so grossen Saal mitten im Dorf – ausbaufähig. Die angedachte Renaturierung des Dorfbachs könnte sich einst positiv auf das «lebenswert»-Ranking auswirken und mit den schönen Wäldern und Spielplätzen punktet Trimbach ohnehin.

Aber wer braucht schon einen «Global Liveability Index»? Um mein Daheim zu bewerten, halte ich mich lieber an bekannte Zitate: «Heimat ist da, wo das Herz wohnt und die Seele zuhause ist.» Ich bin dankbar für die tollen Menschen – ob Familie oder Freunde –, die mein Quartier momentan für mich zum global lebenswertesten machen.

An diesem Empfinden ändern selbst solche Chat-News nichts: «Stinkt euer Hahnenwasser auch?». Denn Hilfe folgt sogleich: «Nein, kannst gern bei uns ein paar Flaschen abfüllen kommen.» Doch unser Quartier wäre nicht unser Quartier, wenn besagter Haushalt nicht sofort abgeklärt hätte, warum das Wasser «schwefelte». Die Entwarnungsnachricht kam sofort: «Das Wasser stinkt, aber es ist zu 100 Prozent trinkbar.» Na dann, ihr Herzensmenschen, stossen wir an auf das beste Quartier der Welt; mit Sirup, Kafi, Glühwein, Bier – oder notfalls mit stinkendem Wasser.