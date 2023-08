Aus Niederämter Sicht Bäckerei deines Vertrauens Unsere Kolumnistin bedauert das Verschwinden lokaler Bäckereien – dennoch glaubt sie an das Fortbestehen solcher Kleinstbetriebe in der Zukunft. Raphaela Glättli-Gysi* Drucken Teilen

«Gehen wir zum Zimmermann?» So richtig bewusst wurde mir das erst, als unser Sohn nach den Ferien in Italien, wo sie in Sachen Brotauswahl und Vielfalt immer noch hinterherhinken, fragte, ob wir nicht feines Brot und natürlich Schildchrötli holen könnten in Obergösgen.

Er hatte vergessen, dass die Bäckerei ja vor den Sommerferien zugemacht hatte. Die Schildchrötli gabs mit oder ohne Hagelzucker. Immer frisch gebacken, Schildchrötli über die ganze Verkaufsthekenbreite. Nicht nur fein, sondern auch schön anzuschauen. Sie waren Bestandteil so mancher Schul-Geburtstagsznüni unserer Kinder. Das Beste daran war für uns Eltern aber, dass man die Schildchrötli ab 5 Uhr morgens abholen konnte und dann zuhause noch genug Zeit hatte, sie so zu verpacken, dass das Kind sie auch tragen konnte.

Die Bäckerei Zimmermann in Obergösgen wurde von der Betreiberfamilie geschlossen. Bild: Bruno Kissling

Natürlich habe ich auch Selbstgebackenes mitgegeben. Aber spätestens seit der Pandemie, als 22 Znüni einzeln verpackt sein mussten, so die Vorschrift, machten eben die Schildchrötli oder auch die feinen Weggli aus Niedergösgen einiges einfacher. Dass man schon um 5 Uhr morgens Brot oder Gipfeli holen konnte, schätzten auch viele Berufstätige, insbesondere Mitarbeiter der SBB, des Kernkraftwerks oder der Kapo, welche dann Schichtwechsel haben.

Gerade anfangs Pandemie übergab das Ehepaar Leuenberger ihr Geschäft mit eigener Backstube in Erlinsbach an Volg, in Lostorf wird nun auch das Ehepaar Bachmann, welche die gleichnamige Bäckerei und das Kafi mit Härz in der vierten Generation führte, den Betrieb in neue Hände geben. Die Kunz AG aus Frick wird hier ein weiteres Standbein errichten. Möge dieses Unterfangen gelingen.

Nun also, nach 23 Jahren, schloss die Bäckerei Zimmermann an der Oltnerstrasse in Obergösgen ihre Backstube, welche seit 1921 im Besitz der Verwandtschaft Zimmermanns war. Sie müssten ihrer Gesundheit Sorge tragen, sagte vorgängig Markus Zimmermann gegenüber dieser Zeitung. Seine Arbeitswoche habe regelmässig zwischen 60 und 70 Arbeitsstunden betragen.

Sie hätten alles versucht, um gut ausgebildete Fachkräfte zu ihrer Entlastung zu finden. Ohne Erfolg, der Markt sei ausgetrocknet. Nächtliches Aufstehen und die doch intensive körperliche Arbeit machten es schwierig.

Im Dorf, auf der anderen Seite der Gehren, wo ich aufgewachsen bin, gab es gleich zwei gute Bäckereien. Auch gut laufend wie Zimmermann und die anderen Bäckereien. Damals war das Brot in den Grossverteilern noch nicht wirklich eine Konkurrenz, jeder Bäcker hatte für sich eine Nische gefunden. Trotzdem gaben sie ihre Betriebe auf. Das war vor 30 Jahren.

Im einen ist heute eine Pizza-Kebab-Bude, im anderen betreibt die Grossbäckerei Rossier eine Filiale. Deren Öffnungszeiten waren zu Beginn gewöhnungsbedürftig. Eine Tendenz zu Grossbäckereien mit Filialen in den Dörfern erscheint mir offensichtlich. Nachteil für die Kunden sind die normalen Öffnungszeiten, wenn auch die anderen Geschäfte offen haben. Vielleicht ist das zukünftig aber die einzige Möglichkeit, das Bäckerei- und Konditorhandwerk wieder attraktiv zu machen.

Ich glaube aber auch, dass Kleinstbäckereien Zukunft haben. Wie etwa Andrea Salm mit ihrem «Brot und so», welche jeweils am Freitag gegen Abend beim Gehrenhof in Erlinsbach ihren mobilen Brotwagen aufstellt und dort auf kleinstem Raum viele verschiedene Brotsorten verkauft.

Aber auch Hofladenbäckereien oder die hauseigene «Bäckerei» im Neubau des Buechehofs in Erlinsbach, welche nun dort ihr feines Fürobebrot im Lädeli verkauft, werden weiter Zulauf haben, davon bin ich überzeugt. Dafür muss die Kundschaft aber auch bereit sein umzudenken und zum Beispiel eingeschränkte Öffnungszeiten in Kauf nehmen.