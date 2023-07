Aus Niederämter Sicht Alters- und Pflegeheime: Fachkräftemangel als Herausforderung Gery Meier* Drucken Teilen

Bild: Tom Ulrich/Archiv

Unsere Region hat mehrere Alters- und Pflegeheime. Sie alle erfüllen einen wichtigen Auftrag unserer fordernden Gesellschaft. In meiner Aufgabe für die Entwicklung einer neuen, zukunftsorientierten Strategie für das regionale Alters- und Pflegeheim Haus im Park in Schönenwerd habe ich mich mit der Situation der Heime intensiv auseinandergesetzt. Die Heime unserer Region geniessen einen sehr guten Ruf.

Sie sind auch gut ausgelastet. Hauptaufgabe aller Heime ist und bleibt es, älteren, unterstützungsbedürftigen Menschen eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Lebensart mit einem möglichst persönlichen Umfeld anzubieten.

Der Pflegeheimmarkt steht vor grossen Aufgaben und strukturellen Veränderungen. Die demografische Alterung schreitet unaufhaltsam voran. Sie sorgt einerseits für einen grossen Bedarf an Pflegekapazität und damit für eine fast schon garantierte Nachfrage nach den Diensten der Pflegeinstitutionen. Andererseits stellen das Kostenwachstum und der sich verschärfende Fachkräftemangel Probleme dar, die man im Auge behalten muss.

Bei neuen Strategien für die Alters- und Pflegeleistungen ist stets zu berücksichtigen, dass auf dem Pflegeheimmarkt ein Wettbewerb besteht. Seniorinnen und Senioren können Angebot und Anbieter frei wählen. Mehrheitlich steht der Standort in den Überlegungen im Vordergrund. Nähe zum bisherigen Lebensmittelpunkt ist ein Entscheidungskriterium.

Heime müssen sich in der Region positionieren, um Kundinnen und Kunden anzuziehen. Strategische Positionierung bedingt ein klares Profil. Die Bevölkerung schaut zudem darauf, wie ein Heim geführt ist, wie es kommuniziert, was für einen Ruf es hat.

Ambulante Pflege und neue Alterswohnformen gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Trotzdem wird der Bedarf an klassischen Pflegebetten weiter steigen. Die Menschen bleiben wohl länger zu Hause und benützen die verschiedenen Möglichkeiten wie Spitex, Mahlzeitendienst, Haushalthilfe usw. Der Weg ins Heim ist meistens erst dann spruchreif, wenn es nicht mehr anders geht. Somit treten betagte Menschen tendenziell später, kränker und gebrechlicher in ein Pflegeheim ein.

Dies gestaltet die Betreuung komplexer und anspruchsvoller. Und für diese Betreuung benötigt es geschultes Personal, das mit Freude in der Langzeitpflege tätig ist. Hier besteht die grösste Herausforderung für die Heime: die Rekrutierung von Fachpersonal!

Eine durch Curaviva veröffentlichte Untersuchung weist darauf hin, dass die Pflege und Betreuung durch das Personal die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner stärker beeinflusst als das Dienstleistungsangebot. Das heisst für die Heime, kompetentes und motiviertes ­Personal zu finden und dieses Personal dann auch halten zu können.

Zurück zum Haus im Park in Schönenwerd: Die Resultate einer Erhebung bei den Mitarbeitenden im Jahr 2022 wurden mit Freude und Genugtuung zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das Personal gerne für das Haus im Park arbeitet und sich mit dem Arbeitgeber identifiziert. Dies deutet darauf hin, dass sich das Personal wohlfühlt und Wertschätzung gelebt wird. Ergebnisse, die dem Heim ein gutes Zeugnis ausstellen.

Dies hilft den Verantwortlichen der Geschäftsleitung bei der wichtigen Personalre­krutierung. Personal, das mit Freude und Motivation arbeitet, erzeugt auch Zufriedenheit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Investitionen in das Personal sind stets gewinnbringend, wertvoll und sollten nie unterschätzt ­werden.