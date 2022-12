Aus Niederämter Sicht Advent im Kerzenlicht Weihnachtsbeleuchtung an oder aus? Angesichts der Mahnung zum Stromsparen bewegt diese Frage die Menschen. Unsere Kolumnistin teilt ihre Gedanken dazu und erklärt, was ihr ein Licht in der dunklen Jahreszeit bedeutet. Antje Kirchhofer-Griasch Drucken Teilen

Weihnachtsbeleuchtung an oder aus? Diese Frage stellen sich dieses Jahr viele. Kerzen sind eine gute Alternative zu elektrischen Lichterketten. Stefan Kaiser

Weihnachtsbeleuchtung an oder aus? Das ist eine viel diskutierte Frage, seit Wochen schon. In den Gemeinden und Städten wird die Frage ganz unterschiedlich beantwortet: reduzierte Beleuchtung, kürzere Betriebszeiten, Dekoration und Bäume ohne Licht, Kerzenlicht, alles wie immer. Wie machen Sie das zu Hause?

Man könnte mit guten Gründen sagen, dass Weihnachtsbeleuchtungen nicht wichtig sind. Lieber jetzt auf die Lichterketten verzichten, als später im Winter andere und drastischere Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Alle sind ja aufgerufen, Strom zu sparen, um eine Strommangellage möglichst zu vermeiden. Also: Weihnachtsbeleuchtung aus.

So einfach ist es aber nicht und die Diskussion zeigt, dass die Frage eben doch wichtig ist. Es geht um mehr als um ein paar zusätzliche Leuchtmittel. Licht ist ganz eng mit unseren Emotionen verbunden. Licht bedeutet mehr als Helligkeit. Für viele Menschen ist Weihnachten eines der wichtigsten Feste im Jahr. Die meisten Menschen hier feiern Weihnachten auf irgendeine Art, mehr oder weniger stark religiös gefüllt. Und Licht gehört ganz zentral zu diesem Fest.

Das ist schon in den biblischen Texten, die die Grundlage des Weihnachtsfestes bilden, so: Ein heller Stern weist den Weisen aus dem Osten den Weg zum Kind in der Krippe. In der Nacht sind Hirten auf dem Feld und die Herrlichkeit Gottes selbst umstrahlt sie ganz plötzlich. In den dunkelsten Tagen mit den längsten Nächten des Jahres geht es für Christinnen und Christen am Weihnachtsfest um nichts weniger als das Licht der Welt selbst, um Jesus Christus, der als Mensch geboren wird.

Auch in vielen anderen Religionen gibt es Lichterfeste. Im Judentum wird an Chanukka die Befreiung von fremder Herrschaft gefeiert. Hindus feiern am Fest Divali den Sieg des Guten über das Böse. Viele Musliminnen und Muslime feiern mit dem Lichterfest Mawlid an-Nabi den Geburtstag des Propheten Mohammed. Es ist eine universale Erfahrung von Menschen, die auch in diesen Lichterfesten zum Ausdruck kommt: Licht wird mit Freude, Hoffnung und Leben verbunden.

Am letzten Sonntag haben wir in Schönenwerd den Kreuzgang der Stiftskirche mit Kerzen beleuchtet. Der Kreuzgang erstrahlte im Lichterglanz. Es gab dazu ein Beisammensein mit Musik und warmem Punsch. So ein gemütlicher Abend tut gut, wenn es draussen kalt und dunkel ist. Die Kerzen zauberten eine besondere Stimmung.

Es muss nicht überall alles beleuchtet sein, aber stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung erhellt auch das Gemüt und schenkt Licht im Herzen. Und dafür muss es gar nicht viel sein. Die Kerzen am Adventskranz in der Stube reichen vielleicht schon aus.

Manchmal tut es weniger auch. Und manchmal ist weniger sogar mehr. Ich empfinde es jedenfalls bei der Weihnachtsbeleuchtung so. Wenn alles hell beleuchtet ist, fällt eine Kerze kaum mehr auf. Wo es weniger hell ist, tut sie umso mehr gut.

Die Botschaft von Weihnachten ist, dass Licht ins Dunkel kommt. Auf diese Symbolik möchte ich auch dieses Jahr nicht verzichten. Um sie wahrzunehmen und zu erfahren, braucht es als Gegensatz auch die Dunkelheit.

Die Diskussion über die Weihnachtsbeleuchtung könnte uns helfen, uns gezielter zu fragen, was unser Gemüt erhellt, was uns guttut, wenn es kalt und dunkel ist. Mehr ist ja eben nicht immer mehr.

Ich freue mich auf besinnliche Festtage, auch trotz oder gerade mit gezielterer Weihnachtsbeleuchtung.