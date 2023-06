Aus dem Gemeinderat Winznau präsentiert rote Zahlen und kommt im Jahresabschluss dennoch besser weg als angenommen Winznau will die Dienst- und Gehaltsordnung anpassen, der Technische Dienst soll erweitert und dem Souverän ein Minus in der Rechnung 2022 präsentiert werden, das kleiner ausfällt als erwartet.

Blick über die Gemeinde Winznau. Archivbild: Bruno Kissling

Die Jahresrechnung Winznaus für das Jahr 2022 weist bei einem Ertrag von gut 8,3 Millionen Franken und einem Aufwand von etwas mehr als 8,8 Millionen Franken ein Minus von rund 490’000 Franken auf. Budgetiert war ein Fehlbetrag von rund 623’000 Franken. Somit schliesst die Rechnung um gut 132’000 Franken besser als prognostiziert.

Der Fehlbetrag wird dem Eigenkapital entnommen; dieses beläuft sich per Ende 2022 auf rund 2,2 Millionen Franken. Bei den Ausgaben, welche in der Verantwortung der Gemeinde liegen, wurde das Budget eingehalten. «Es bestehen zwar Abweichungen, diese sind jedoch begründet und beruhen auf einem Gemeinderatsbeschluss oder auf einer kantonalen Vorgabe», heisst es in einem Bericht der Gemeinde.

Und: «Nicht planbare personalbedingte Vakanzen und externe Unterstützung sowie Stellvertretungen (Verwaltung und Schule) haben zu den grössten Budgetabweichungen geführt.» Diese seien teilweise durch Taggeldversicherungen rückerstattet worden. Auch die steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler habe zusätzliche Kosten verursacht.

Infolge einer vom Gemeinderat beschlossenen strengeren Bezugs- und Inkassostrategie zeichneten sich bereits erste Erfolge ab: «Diese werden sich vollumfänglich im 2023 bemerkbar machen.»

Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung

Neben der Rechnung 2022 und einer personellen Aufstockung beim Werkhof haben die Stimmberechtigten an der kommenden Gemeindeversammlung unter anderem über eine Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) zu befinden: «Die gültige DGO weist infolge aktueller Gesetzesanpassungen wie dem Vaterschaftsurlaub einige Lücken auf. Zudem entspricht sie auch nicht mehr der aktuellen Gegebenheit der Gemeindestruktur», hält die Gemeinde fest.

Auch im Vergleich zur Muster-DGO schneidet die Variante, die heute in Winznau in Kraft ist, etwa bezüglich Besoldungsthematik und Ferienregelungen schlechter ab. Diese Handicaps hätten sich bei den neuerlichen Personalrekrutierungen bestätigt. «Die Mustervorgabe des Kantons wurde weitgehend übernommen und an die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen der Gemeinde angepasst.»

Auch der Kanton hat die revidierte DGO geprüft. Die wichtigsten Änderungen sind die Abbildung der neuen Organisation hinsichtlich Verwaltung und Technische Dienste, gesetzliche Anpassungen, die Einführung der Lohntabelle des Kantons mitsamt Teuerungsübernahme sowie eine neue, attraktivere Ferienregelung. Zudem werden Personaldetails neu in einer separaten Verordnung geregelt. (otr)