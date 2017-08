Mit dem letzten August-Wochenende steht wieder der Trimbacher Dorfmäret an. Ein vielfältiges Programm wartet auf die Besucher.

Freitag, 25. August

Der Trimbacher Dorfmäret beginnt offiziell um 18 Uhr: Marktstände, Beizli und zahlreiche Attraktionen für Gross und Klein nehmen den Betrieb auf. Auch viele neue Marktteilnehmer werden dieses Jahr dabei sein. Um 19.15 Uhr findet der Märet-Apéro auf dem Platz vor dem Mühlemattsaal statt. Ab 20 Uhr dringen von der Mühlemattwiese Bässe und Gitarrenklänge auf den Märetplatz: das traditionelle Open Air, organisiert von der Jungschi Trimbach, startet. Musik aus verschiedenen Stilrichtungen bietet für jeglichen Geschmack etwas an. Der Eintritt ist frei. Wenn dann die Marktstände um 22 Uhr und die Beizen um 0.30 Uhr schliessen, verlagert sich das Geschehen vom Märetplatz in die Bar, wo man bei guter Musik und einem oder mehreren Schlummertrünken den Abend ausklingen lassen kann.

Samstag, 26. August

Der Märet-Samstag beginnt mit dem Kinderflohmarkt um 9 Uhr. Spätestens, wenn um 14 Uhr Ottis Eisenbahn in Betrieb geht, das Rösslispiel seine Runden dreht und sich die Kleinsten ab 15 Uhr vor dem Mühlemattsaal schminken lassen können, ist für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Den ganzen Tag hindurch bieten die Stände ihre Waren feil und die Beizen laden zum Verweilen, Essen und Trinken ein.

Sonntag, 27. August

Am Sonntag findet um 10 Uhr die traditionelle ökumenische Jodlermesse in der Mauritiuskirche mit dem Jodlerklub «Echo» Niedergösgen-Schönenwerd statt. Wer mag, gönnt sich danach eine Pause in einer der zahlreichen Vereinsbeizen, wo für Speis und Trank gesorgt ist.

Für die Kleinsten startet um 11 Uhr die Zauberclown-Show mit Manu und Minu auf der Mühlemattwiese. Der Eintritt ist frei. Ab 11.30 Uhr öffnet das betreute Raiffeisen-Kinderparadies. Zahlreiche Attraktionen warten darauf, von Kindern entdeckt und in Beschlag genommen zu werden.

Wie jedes Jahr schliessen die Märetstände um 16 Uhr und die Beizen stellen den Betrieb um 17 Uhr ein. Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen finden Sie übrigens unter www.dorfmaeret.ch.