Totalausfall bei den Kirschen

Grosses Pech mit Kirschen hatte Martin Thalmann vom Thalmannhof in Trimbach: «Bei den Kirschen hatten wir einen Totalausfall. Das haben wir noch nie erlebt, nicht einmal mein Vater.» Aufgrund des Nullertrags bei den Kirschen musste Thalmann Ersatz bei einem Landwirt aus dem Baselbiet beziehen – dieser hatte Abdeckungen, um Frostschäden zu vermeiden. Seinen Kunden am Wochenmarkt in Olten muss er jeweils erklären, weshalb es dieses Jahr keine Thalmann-Kirschen gibt.

Schaden richteten die Minustemperaturen auch bei den Tomaten an. Rund die Hälfte der Ernte ging kaputt, der Rest reifte später als üblich. Genauso wie bei den Kartoffeln: «Wir konnten später ernten, als in früheren Jahren», so Thalmann.

Beeren pflücken ist noch möglich

Doch trotz aller Verluste gibt es im Niederamt auch Landwirte, die fast ungeschoren davonkamen. So beispielsweise der Hof im Grod von Familie Hess. Rund 20 Prozent der Erdbeeren gingen zwar verloren, trotzdem blieben genug Früchte übrig, sodass die Kunden zum Pflücken aufs Feld konnten. Die restlichen Beeren – Himbeeren und Heidelbeeren – haben den Frost unversehrt überstanden. Die Ernte sei gut ausgefallen, wie die Familie erzählt. Und es ist noch nicht vorbei, denn geerntet wird noch bis ungefähr Ende Juli: Es bleibt also noch etwas Zeit, die dem Frost trotzenden Beeren selber im Grod pflücken zu gehen.