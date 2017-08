Markus von Arx, warum hören sie als Gemeindepräsident auf?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Vor allem will ich kein Sesselkleber sein. Drei Amtsperioden sind eigentlich genug. Ausserdem bin ich mittlerweile 68. Jetzt muss man die Jungen in die Verantwortung nehmen. Wir haben das Glück, dass diese das auch wollen. Das war in früheren Jahren nicht immer der Fall. Jetzt haben wir eine erstklassige Lösung, indem eine Frau das Präsidium übernimmt, der Vizepräsident im Amt bleibt und wir drei neue Gemeinderäte haben. Die Konstellation stimmt. Ich kann mit ruhigem Gewissen abtreten, die machen das sicher gut.

Warum war es denn früher schwieriger, Leute für den Gemeinderat zu gewinnen?

Das war vor allem für die ersten Wahlen nach der Fusion von Ober- und Niedererlinsbach. Da musste sich zuerst alles wieder einrenken. Aber es ist auch heute nicht einfach, die richtigen Leute zu finden, sowohl für das Präsidium wie für den Gemeinderat. Auch in diesem Jahr. Davon konnte die SP bei den letzten Wahlen profitieren, weil sie zusammengestanden ist. CVP und FDP haben da politisch gesehen ein bisschen versagt.

Aber die FDP hat mit Madeleine Neumann nach wie vor das Gemeindepräsidium inne.

Das ist mehr zufällig aus dem Gemeinderat heraus entstanden. Wichtig war, dass sie das Amt wirklich wollte. Wenn man ohne grosse Begeisterung und Freude an der Arbeit das Präsidium einfach so bekommt, ist das schlecht.

Was waren aus Ihrer Sicht die grössten Aufgaben, die der Gemeinderat in den letzten Jahren zu bewältigen hatte?

Wenn ich jetzt aufzählen soll, werde ich nicht fertig (lacht). Angefangen hat es mit der Fusion. Dann gab es die Schulzusammenlegung mit dem Aargau mit verschiedenen Bauprojekten. Derzeit wird das Mühlematt-Schulhaus saniert, und auch der Fussballplatz wird für über 4 Millionen saniert. Auch da fragen sich viele Leute, ob es richtig ist, einen Verein so zu unterstützen. Wir finden aber, dass kein anderer Verein so viele Jugendliche verbindet wie der FC. Das ist auch Integration. Nun folgt noch die Umgestaltung des Wohnhauses am Dorfplatz 2, in dem eine Arztpraxis integriert wird. All diese Projekte kosten sehr viel Geld. Da stellt sich auch immer die Frage nach einer Steuererhöhung.

Eine Steuererhöhung wurde vor zwei Jahren von der Gemeindeversammlung abgelehnt.

Wir wollten die Steuern vorausschauend anpassen, damit es nicht plötzlich einen grossen Sprung nach oben gibt. Die Gemeindeversammlung wollte das nicht. Man fand, die Gemeinde hatte genügend Einnahmen, die nicht an den Steuerzahler weitergegeben wurden. Das kann man natürlich von beiden Seiten sehen. Steuern zieht man ja nie auf Vorrat ein, aber wir sind strukturmässig einfach schwächer als unsere Nachbargemeinde.

In welcher Hinsicht?

Wir haben nicht die gleichen Steuereinnahmen wie Erlinsbach AG. Die können praktisch aus der laufenden Rechnung heraus agieren, während wir vom Vermögen zehren. Erlinsbach AG hat übrigens eine bedeutend höhere Steuerkraft.

Welche Herausforderungen erwarten den Gemeinderat und ihre Nachfolgerin?

Die Ortsplanung ist ein ziemlicher Brocken und dauert insgesamt drei bis vier Jahre. Und dann eben der Dorfplatz. Für die Gemeinde ist diese Aufwertung von grosser Bedeutung. Der Platz ist im nationalen Verzeichnis aufgeführt, dazu wollen wir Sorge tragen. Es gab früher schon Projekte für eine Begegnungszone mit «Bsetzistei». Aber ohne Leute, die sich während dem täglichen Einkaufen begegnen, ist das schwierig. Als die Migros wegzog, fiel das ins Wasser. Auch das Areal beim Beck Leuenberger soll aufgewertet und in eine neue Zone umgewandelt werden. Aber dort harzt es noch ein bisschen. Auch die Pläne für eine 30er-Zone auf der Kantonsstrasse sind noch nicht vom Tisch. Der Kanton ist diesbezüglich heute offener.