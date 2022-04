Aarau Designmesse «in&out» aus der Schweiz kommt zurück in die Alte Reithalle Drei Jahre lang musste die Designmesse «in&out» in die Aeschbachhalle ausweichen. Diesen Oktober kehrt sie nach Hause zurück.

Im Oktober 2016 fand die Schweizer Designmesse «in&out» erstmals in der Alten Reithalle statt. Katja Schlegel

Die Schweizer Designmesse «in&out» zieht es wieder zurück ins alte Daheim, in die Alte Reithalle. Dies, nachdem die Messe – wegen der Umbauarbeiten – ab 2019 in die Aeschbachhalle gewechselt hatte. «Wir freuen uns sehr, nun endlich wieder in der Alten Reithalle sein zu können», sagt Brigitte Hürzeler aus Schönenwerd, die die Messe seit 16 Jahren gemeinsam mit Maja Baumann aus dem solothurnischen Erlinsbach organisiert.

Gross ist nicht zuletzt auch die Begeisterung der Ausstellerinnen und Aussteller über die Rückkehr: «Die Anzahl Bewerbungen ist enorm. Wir müssen nun die passendsten 75 aussuchen», so Hürzeler weiter. Das ist denn auch der einzige Haken am Wechsel: Die Alte Reithalle bietet weniger Ausstellungsfläche als die Aeschbachhalle. Doch das nehmen die Ausstellungsmacherinnen gerne in Kauf, zu lieb ist ihnen die Alte Reithalle. «Ihr Charme ist einfach unübertroffen, ihre Lage auch.»

Wieder Ende Oktober, wie immer

Mit 2022 ändert sich nicht nur die Halle wieder zum Alten, sondern auch das Veranstaltungsdatum. Letztes Jahr wurde die Messe coronabedingt auf zwei Wochenende Ende August/Anfang September gesplittet. Jetzt findet die Messe wieder wie gewohnt am letzten Oktoberwochenende statt. «Es ist das beste Datum überhaupt», sagt Hürzeler, «mit der ‹in&out› bilden wir den Auftakt zur Messesaison.»

Die «in&out» findet vom 28. bis 30. Oktober statt. In normalen Jahren zählte die Messe bis zu 6000 Besucherinnen und Besucher.