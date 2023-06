100. Geburtstag Mit 100 Jahren ist Irma Frei aus Lostorf noch immer mit dem GA unterwegs Mutter von sieben Kindern und in die halbe Welt gereist: Am Wochenende feierte Irma Frei aus Lostorf ihr hohes Alter. Frau Landammann Brigit Wyss und Staatsschreiber Andreas Eng überbrachten der Jubilarin die Wünsche des Regierungsrats.

Von links: Staatsschreiber Andreas Eng, Gemeindeschreiberin von Lostorf Manuela Bertolami, Standesweibel Andreas Hofer, Geburtstagskind Irma Frei und Frau Landammann Brigit Wyss. Bild: zvg

Irma Frei wuchs in Metzerlen im Leimental auf. Ihr Vater war dort Lehrer und Posthalter. Frei war das jüngste von sieben Kindern. Weil das Privathaus an der Burgstrasse zugleich das Postbüro war – der Schalter war im Korridor –, hing auch der erste Telefonapparat des Dorfes dort. Kam ein Anruf, musste eines der Kinder «gschwind» durchs Dorf laufen, um die gewünschte Person an den Apparat zu holen.

Als Kind durfte Irma Frei, geborene Baumann, bei Nachbarn zum ersten Mal Radio hören. Sie tat das so lange und konzentriert, dass sie dabei einschlief. Die Primarschule besuchte sie in Metzerlen, die Bezirksschule in Mariastein. Anschliessend konnte sie im Kinderspital Basel eine Lehre als Kinderkrankenschwester machen.

1945 heiratete sie Fritz Frei, der als junger Lehrer in Metzerlen unterrichtete. Nach seiner Heirat zog das Paar in eine Mietwohnung nach Lostorf; 1946 kam die erste Tochter zur Welt. Auf Annamarie folgten Markus, Peter, Ruth, Ursula, Felix und Regula. 1951 konnte die junge Familie in ihr Einfamilienhaus an der Duschletenstrasse einziehen, wo die Jubilarin noch heute selbstständig wohnt.

Die neunköpfige Familie verfügte nicht über viel Platz im Haus, dennoch nahm sie über Jahre Pflegekinder auf. Zu den Lebenden unter ihnen pflegt Irma Frei bis heute guten Kontakt. 1981 starb ihr Mann Fritz Frei, 64-jährig.

Reisen in die halbe Welt

Die «Kinder» waren ausgeflogen und Irma Frei machte allein, was sie nach der Pensionierung gerne mit ihrem Mann gemacht hätte: reisen. Um sich überall verständigen zu können, besuchte sie von 1987 an mehr als 30 Jahre lang Englischkurse in Olten und las regelmässig Englisch-Lektüren. Auf Reisen nach China, Island, Kanada, mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland, Griechenland, New York, Hongkong usw. konnte sie ihre Sprachkenntnisse anwenden.

Siebenmal besuchte Irma Frei Zimbabwe, wo ihr Sohn Markus ein Missionsspital leitete und sie selbst mithalf, wenn das nötig war. In Lostorf veranstaltete sie Basare, sammelte Geld und organisierte während Jahren zahlreiche Paketsendungen mit Dingen, an denen es in Zimbabwe mangelte.

Bis zum heutigen Tag ist Frei bei Geburtstagen ihrer sieben Kinder, 16 Grosskinder und 18 Urenkel die erste Gratulantin und lädt ihre Familie seit 40 Jahren jährlich zu einem Weekend irgendwo in der Schweiz ein. Und obwohl sie beinahe blind ist, schafft sie es mit der Lupe, 1000-teilige Puzzles zusammenzusetzen.

Anlässlich ihres 100. Geburtstags am 3. Juni: Irma Frei stösst mit Frau Landammann Brigit Wyss an. Bild: zvg

Irma Frei hält sich über Radio, Zeitung und Fernsehen über die Tagesaktualitäten auf dem Laufenden, pflegt am Telefon regen Austausch mit der Familie und Bekannten. Sie hat immer noch das GA, für Reisen ist sie heute allerdings auf Begleitung angewiesen. Den Fahrplan hingegen hat sie im Kopf und weiss genau, wo die Züge ein- und ausfahren, ohne dass man beim Umsteigen die Unterführung benützen muss. (otr)