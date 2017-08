Im Juni gab der Regierungsrat grünes Licht für den Erschliessungs- und Gestaltungsplan Uferpark Attisholz Süd. Promenade, Parksaum und Späckgraben (eingedolter Wasserlauf, der freigelegt wird) gelten damit als baubewilligt.

Darauf gestützt folgt nun bereits ein Baugesuch für den neuen Attisholzplatz. Der Platz umfasst einen Teilbereich des neuen Uferparks Attisholz Süd, und zwar das wahrscheinlich am intensivsten genutzte Landstück zwischen dem Ende der neuen Attisholzstrasse und der Fuss- und Radwegbrücke über die Aare. Beim südlichen Brückenkopf des Übergangs zum Areal Attisholz Nord wurde die frühere Dependance bereits abgebrochen. Es öffnete sich ein besonders grosszügiges Landschaftsfenster zur Aare. Hier zwischen Wald und Kläranlage entsteht der Attisholzplatz in einer Grösse von zirka 60 Meter auf 50 Meter, also rund 3000 Quadratmetern.

Was mit der angrenzenden Kläranlage geschehen wird, ist noch unklar. Für diesen Bereich muss eine weitere Baueingabe gemacht werden. Auch für die alte Kantine muss bei einer Umnutzung eine eigene Baueingabe gemacht werden.

Betonbänder gestalten den Platz

Eine grosse Sitzstufenanlage führt zum Wasser und vermittelt zwischen den unterschiedlichen Höhenlagen von Platz und Uferweg. In der Baueingabe wird auf die Möglichkeit eines Umbaus der ehemaligen Kantine zu einem Gastronomie-Betrieb hingewiesen, ebenso auf eine mögliche Bootsanlegestelle. Im angrenzenden Raum hätte es Platz für beispielsweise eine Skateranlage, eine Bushaltestelle und für Parkplätze. Aktuell sind deren 36 Stück geplant.