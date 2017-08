Die Sanierung der Kirche in Oberdorf schreitet planmässig voran, wie Architekt Peter Widmer erklärt. «Wir machen eine Unterhaltsrestaurierung der Gebäudehülle.» Das heisst, dass Verputz und Farbanstriche an der Fassade ausgebessert und erneuert werden. Vor allem das Holzwerk, das dem Wetter ausgesetzt ist, muss alle paar Jahre unterhalten werden.

Da ein Gerüst aufgestellt wurde, mache man gleichzeitig auch die nötigen Unterhaltsarbeiten an den Fenstergittern und an den Bleiverglasungen der Fenster. Zudem wird alles geputzt. Restauriert wird auch die Sonnenuhr an der Südseite der Kirche. «Diese ist leicht verwittert. Das ist ein normaler Prozess», so Widmer.

Doppelte Anzahl Ziegel

Grössere Eingriffe gab es beim Kirchendach. «Wir haben uns dazu entschieden, eine sogenannte Doppeldeckung zu machen. Das heisst, dass wir nun fast doppelt so viele Ziegel auf dem Dach haben.» Die letzte Sanierung des Daches wurde vor 30 Jahren ausgeführt. Seither haben sich laut Widmer die Witterungsverhältnisse markant verändert. Die Heftigkeit der Ereignisse, egal ob starker Wind oder Gewitter, hätten zugenommen. «Das Dach soll ja wieder 50 Jahre halten. Deshalb haben wir uns für die erwähnte Doppeldeckung entschieden.»