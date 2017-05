Von den bisherigen sieben Gemeinderäten treten lediglich zwei für eine neue Legislatur an. Und statt vier Parteien sind es noch drei Ortsparteien. Keine Liste zustande brachte die SP, die ihren Gemeinderatssitz, den bisher Caroline Beiner-Flury innehatte, kampflos preisgibt. «Der Polit-Nachwuchs fehlt», erklärt SP-Präsidentin Silvia Felber-Kuhn. Die Linke habe versucht, Mitglieder zu akquirieren, aber ohne Erfolg. «Wir bleiben dran und wollen in vier Jahren wieder mit eine SP-Liste an der Gemeinderatswahl teilnehmen», bleibt Silvia Felber-Kuhn optimistisch.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums ist das Nichtantreten der SP auch vermerkt worden. «Wir dürfen gespannt sein, wohin der SP-Sitz wandert», sagt Christoph Schaller, Präsident der SVP-Ortspartei. Er hoffe aber schon auf einen zweiten Sitz.