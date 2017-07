Grundwasser ist unsichtbar. Im Wasseramt allerdings stösst es teilweise ohne technische Hilfe an die Oberfläche und sammelt sich sichtbar für alle. Grosse Teile des Wasseramtes liegen auf einem riesigen Grundwasserstrom, der vom Emmental her bis zur Aare zieht. Das Wasser ist je nach Gemeinde nur gerade eineinhalb bis sechs Meter unter der Erdoberfläche, was das Bauen nicht immer einfach macht. Am stärksten zu spüren bekommen das die Bauherren in Recherswil.