Der Gemeinderat strukturierte das weitere Vorgehen, um dem Vorhaben endlich Schwung zu verleihen. Gesucht wird ein Projektleiter – möglichst aus dem Dorf – der aus dem Architektur-Business kommt, die Gemeinde und das alte Schulhaus gut kennt und freie Kapazitäten hat. Der Rat hat bereits eine Persönlichkeit im Auge und hofft auf deren Zusage. Diese Fachperson soll möglichst rasch quantifizieren, wie hoch ein grober Planungsaufwand für mehrere Nutzungsvarianten ist.

Die kommende Gemeindeversammlung soll informiert werden und, sofern die Vorarbeiten teurer als 50'000 Franken geschätzt werden, einen entsprechenden Planungskredit beschliessen. Zudem könnte man überlegen, das fertig geplante Projekt zu verkaufen, lautete eine Anregung aus der Ratsmitte. Ausführlich vorgestellt werden die Nutzungsvarianten dann an einer Mitwirkungsveranstaltung. «Denn uns liegt am Herzen, dass sich die Bevölkerung in dieses Projekt einbringt und mitgestaltet», hiess es unisono aus der Ratsrunde.