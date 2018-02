Priorität hat der Kinderfussball

Mit seinen 35-Jahren spielt Michael Zaugg bei den Senioren in Münchenbuchsee. Daran wird sich auch nicht so schnell etwas ändern, denn der Schnottwiler Platz ist etwa fünf Meter zu kurz und deshalb nur für den Kinderfussball geeignet. «Das ist kein Problem, denn wir wollen für die Kleinsten da sein», erklärt Michael Zaugg, «bei den Aktiven werden wir die Zusammenarbeit mit den Fussballvereinen in Diessbach und Büren suchen.»

Freier Raum, um das Rasenfeld etwas zu vergrössern und auf die vom Fussballverband verlangte, minimale Länge zu bringen, wäre zwar vorhanden, das würde aber eine grössere Investition darstellen. Konkrete Pläne gebe es keine, sagt Zaugg. Aber wer weiss, vielleicht entsteht in zehn Jahren das Bedürfnis, auch bei den Aktiven eine eigene Mannschaft zu stellen? «Darüber machen wir uns jetzt noch keine Sorgen. Jetzt soll sich der FC Schnottwil-Limpachtal im Kinderfussball engagieren. Dafür ist der Platz perfekt, so wie er jetzt ist.»

Die Statuten sind erstellt und an der Gründungsversammlung waren zehn Mitglieder beteiligt. «Am 16. März werden wir in der Krone die erste ordentliche Mitgliederversammlung durchführen, zu der wir alle einladen, die sich für den FC Schnottwil-Limpachtal interessieren», beschreibt Markus Zaugg den Fahrplan.

Startkapital mit Crowdfunding

Einen G-Junioren stellt der Präsident mit seinem Sohn, der bald in den Kindergarten gehen wird. Woher kommt das andere Dutzend, damit man ein richtiges Team stellen kann? «Der Kindergarten in Messen, wo auch die Schnottwiler Kinder hingehen, führt drei Klassen. Das sind mehr als genug Kinder für ein erstes Team. Viele Eltern haben bereits ihr Interesse angekündigt und am 22. März werden wir alle zu einer Informationsveranstaltung in die Krone einladen.»

Der FC Schnottwil-Limpachtal konnte auf einer Crowdfunding-Plattform 50 Fans aktivieren. Präsident Michael Zaugg erklärt, warum eine Anschubfinanzierung nötig ist: «Wir brauchen ein gewisses Startkapital, das verlangt der Fussballverband von jedem Verein. Wir müssen Material kaufen. Bälle, Tore, Hütchen und ein Dress sind nicht ganz billig. Ohne Crowdfunding zum Start würde der Mitgliederbeitrag für viele Eltern zu teuer.»