Regionale Ressource

Christoph Zeltner (Leiter Qualität und Umwelt Stahl Gerlafingen) ist überzeugt, dass Recyclingbaustoffe künftig häufiger eingesetzt werden. Das EOS-Granulat werde in der Region hergestellt und der Einsatz sei auch von den Kosten her interessant. EOS-Granulat sei eine industriell hergestellte Gesteinskörnung. Alles, was der Schrottaufbereiter nicht trennen könne, werde beim Schmelzprozess im Stahlwerk getrennt. «Sie müssen sich vorstellen, dass im Schmelzofen eine Art kochende und glühende Lava erzeugt wird. Diese läuft aber nicht wie bei einem Vulkan ins Meer, sondern in einen grossen Kübel und wird 14 Stunden lang abgekühlt. Danach werden die Gesteinsbrocken zu Granulat verarbeitet.»