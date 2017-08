Auch der Burgseeverein setzt sich gemeinsam mit der Abteilung Natur und Landschaft für die Förderung der Artenvielfalt ein. So wurden am Seeufer Bäume gefällt und Sträucher ausgerissen, damit die Zwergdommel wieder Röhricht vorfindet, in dem sie brüten kann. Am Weissensteinkanal konnten dank einem angepassten Unterhalt wieder seltene Schmetterlingsarten gefördert werden und in den extensiv bewirtschafteten Wiesen kommen seltene Pflanzenarten vor.

Der Burgseeverein war es denn auch, der im Jahr 2009 einen Vorschlag zur weiteren ökologischen Aufwertung im Aeschimoos machte. Erst 2011 konnten sich aber alle involvierten Parteien auf ein gemeinsames Ziel einigen. Klar wurde, dass der Abbau des Torfkörpers und das weitere Absenken des Terrains verhindert werden sollen. Konkret werden auf dem Staatsland Drainagen aufgehoben, Land gezielt vernässt und damit die Zersetzung des Torfkörpers gestoppt. Das Gebiet verbleibt weiterhin in der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Bauarbeiten in zwei Monaten abgeschlossen sind. Der Terminplan wird dabei vom Wetter beeinflusst. Der Boden muss trocken sein, damit er mit den Baumaschinen befahren werden kann.