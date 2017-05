Ein Mann wurde bei der Auseinandersetzung vom Mittwoch leicht verletzt. Die Männer, die ihn vor der Haustüre zusammengeschlagen haben, flohen. Sie meldeten sich noch am Abend bei der Polizei. Weil es sich bei einer Tätlichkeit um ein Antragsdelikt handelt und niemand eine Anzeige erstatten will, ist der Fall «aus polizeilicher Sicht geklärt», wie Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage sagt.

Nähere Angaben zu den beiden Männer will die Polizei nicht machen. Nur so viel: «Es waren keine Schweizer», so Mock.

Die Polizei war am Mittwoch mit einem Grossaufgebot vor Ort, weil zuerst von Waffen die Rede war. Die Einsatzkräfte wurden aber abgezogen, nachdem sich diese Meldung nicht bestätigte. Neben schwerbewaffneten Polizisten standen auch zwei Ambulanzen im Einsatz.

Der Abwart des Wohnblocks flüchtete nach der tätlichen Auseinandersetzung zusammen mit dem Opfer in die oberen Stockwerke. Dieses habe um sein Leben gefürchtet. «Er hatte blutige Hände», schildert er gegenüber «Blick».