Eine Nachfrage auf der Bauverwaltung der Gemeinde Biberist zeigt: Es sei Zufall, dass «Speedy» genau jetzt an der Bleichenbergstrasse steht. Das Tempomessgerät der Gemeinde sei seit längerem kaputt. Der Akku funktioniere nicht richtig. Nun sei man daran, ein neues Gerät zu testen und dieses konnte am Dienstag abgeholt werden. Laut Beat Tschumi (Bauverwaltung Biberist, Bereichsleiter Tiefbau) hat man in Biberist einen genau definierten Turnus, wann das «Speedy» in welchem Quartier aufgestellt wird. Und laut diesem Turnus ist zurzeit die Bleichenbergstrasse an der Reihe.

Man habe aber tatsächlich intern darüber diskutiert, ob der Standort wegen der anstehenden Abstimmung über Tempo 30 gewechselt werden soll. Da die Bauverwaltung aber nicht Partei, sondern neutral sei, beschlossen die Verantwortlichen das Tempomessgerät gemäss dem Turnus aufzustellen. «Speedy« ist übrigens ebenfalls neutral. «Speedy» verteilt nämlich ein Lachen, wenn man die Höchstgeschwindigkeit einhält. Und die liegt auf der Bleichenbergstrasse zurzeit noch bei 50. Wer 50 fährt, bekommt ein Lächeln geschenkt. Wer 30 fährt allerdings auch. (rm)