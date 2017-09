Qualifiziert an Schweizer Meisterschaften

Einfach so kann der Gerlafinger aber nicht an den WorldSkills teilnehmen. Bieri hat sich 2014 an den SwissSkills, dem nationalen Pendant zu den Weltmeisterschaften, mit dem zweiten Rang qualifiziert. Damals war er noch in der vierjährigen Ausbildung bei der hmf Formenbau AG. Die Berufslehre mit Berufsmatura schloss Bieri im Sommer 2016 ab. Note: 5,4. Zum Beruf des Formenbauers sei er eher per Zufall gekommen. «Ich war schon als Junge begeistert für das Handwerk, kombiniert mit der Arbeit am Computer», berichtet er. Ursprünglich habe er den Beruf als Schreiner im Visier gehabt. Bei einer Velofahrt sei er bei der hmf vorbeigefahren und habe sich interessiert, was dort wohl gefertigt werde. Nach einer Schnupperwoche war ihm klar, dass er Formenbauer lernt. Die Arbeit mit verschiedensten Materialien sei sehr vielseitig, bestehe aus Tätigkeiten an den CNC-Maschinen und am Computer. Auch gute handwerkliche Fähigkeiten und Vorstellungsvermögen seien für diesen Beruf unabdingbar.

Schon der Lehrmeister war Weltmeister

Bereits am 8. Oktober wird Manuel Bieri zusammen mit dem ganzen Schweizer Team nach Abu Dhabi reisen. Die Zeit bis zum eigentlichen Start des Wettbewerbs dient der fachlichen und mentalen Vorbereitung, der Einrichtung des Arbeitsplatzes und der Maschinen sowie der Akklimatisation. «Ich rechne mir gute Chancen auf eine Medaille aus», blickt Bieri selbstbewusst nach vorne.

Er will jedenfalls seine beste Leistung abrufen, um die einmalige Chance zu nutzen, Berufs-Weltmeister zu werden. Man könne nämlich nur einmal an den WorldSkills teilnehmen. Auf Unterstützung kann er zählen. Nicht nur seine Chefs, Urs und Ursula Habegger, werden vor Ort sein, sondern auch seine stolzen Eltern und seine Schwester. Und Bieri kann auf ein gutes Vorzeichen setzen. Sein Lehrmeister bei der hmf Formenbau AG, Michael Glauser, wurde 1999 bei den WorldSkills in Montreal selbst Weltmeister als Technischer Modellbauer.

So oder so plant der junge Mann zielgerichtet seine berufliche Laufbahn. «Im nächsten Sommer will ich die Rekrutenschule als Durchdiener starten.» Durchdiener deshalb, damit er das geplante anschliessende Studium an einer technischen Fachhochschule nicht wegen militärischen Wiederholungskursen unterbrechen müsse. Und bei der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung wäre eine Medaille an der Berufs-WM «eine gute Referenz».