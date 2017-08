Peter Probst, «s’Grücht» « Anordnung und Haltung der Figuren widerspiegeln eine deutliche, bildhafte Umsetzung des Werktitels. Gerüchte gehören zu unserem Zusammenleben. Sie sind stetig in Bewegung. Gerüchte sind richtig, wahr, falsch oder eben etwas in der Mitte. Sie fliessen manchmal schnell, manchmal langsam. Gerüchte werden sehr direkt weitergegeben oder auch über sehr komplizierte Umwege verbreitet. Gerüchte sind immer in Bewegung und bewirken viel, positives und negatives. Ein Gerücht von Derendingen: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlung sind aufgestellt und cool. Aber eben, das ist nicht ein Gerücht, sondern die Wahrheit.»

Reto Emch, «Ricordare Fontane» «Am Kreuzplatz, wird in den kommenden acht Wochen ein riesiger Wasserstrahl vom Dachgiebel des angrenzenden Hauses in den runden Brunnentrog fallen. Ich starte die Anlage jeweils täglich für ein bis zwei Stunden zur späten Nachmittagszeit. Die Brunneninstallation, unter dem Titel «Ricordare Fontane» zusammengefasst, ist eine der 10 bespielten Interventionen von mir anlässlich der Ausstellung Kultur im Dorf. Eine weitere ist die oben abgebildete beim Gemeindehaus. Ich besuchte in Derendingen die Schulen. Zu meiner Schulzeit war ein zwei Meter grosses Wasserbecken ein Juwel. Ein mit Tuffstein ummauerter Springbrunnen, belebt von ein paar Goldfischen. Das den Stein herunterrieselnde Wasser glitzerte in der Sonne, das plätschernde Wassergeräusch verführte zu gedanklichen Reisen in den nahen Süden. Viele Brunnen sind in der Zwischenzeit verkümmert. Sie sollen mit «Ricordare Fontane» zu ihrer Schönheit und mit etwas Ironie zurück zu ihrer würdigen Anerkennung geführt werden.»

Kurt Hostettler, «Warten» «Im Wartestand, Mensch, auch Du? Sie warten ungern? Du wartest ein Leben lang! Warten aufs Leben dauert neun Monate, aufs Essen, bis es kocht; bis ein Fisch anbeisst; bis ich ankomme. Ein Stein wartet tausend Jahre auf gestaltende Hände. Stets wartet Mensch, ist im Wartestand und lebt im Warten, bis er ist, wie er wird, dauernd wartend. Warten wird vom Bild zu bildhafter Rede. So gehts im Wartesaal des Lebens. Worauf warten Sie (noch)?»

Mattania Bösiger, Jan Merlin Pulfer und Cosimo Wunderlin, «Traubenlese» «Das Violett der reifen Trauben, das bleiche Grün der von der Sonne gebrannten Blätter, das rostfarbene, trockene Rotbraun der dürren Stämme, all diese Farben haben wir in die Malerei einfliessen lassen. Durch das Verschwinden der Fassade wird die Traube nur noch in den Erinnerungen der Leute existieren und sich nach und nach der Realität entziehen, sich abstrahieren bis eines Tages nur noch Konturen, Flächen und Linien vorhanden sein werden.»

Pierre Alain Münger, «Tension, 2017–0025» «Das Objekt wurde bei der Konstruktion mit verschiedenen Wandstärken und Sollbruchstellen versehen, um vor Ort mittels Spanngurten in seine definitive Form gebracht zu werden. Die deformationsgebenden Elemente bleiben Bestandteil der Skulptur und verbinden so die Kraft und die Spur.»

Pavel Schmidt «Die Puffer-Werkgruppe stellt bei erster Betrachtung deutlich erkennbare Achsen dar, eine senkrechte und eine waagrechte. Und diese könnten gedanklich und in Anbetracht der beiden benachbarten Kirchen auch zu einer Art Kreuz ergänzt werden ... Beide Skulpturen sind mit Puffern bestückt. Die Senkrechte trägt auf 7 Puffern zuoberst einen Blitzableiter. Die Eisenbahnwagen-Puffer lindern den Zusammenstoss oder puffern die kinetische Energie ab. Der Blitzableiter leitet die Entladung elektrischer Energie ab. Die Waagrechte ist an einem Ende mit einer Venus-Figur und am entgegen gesetzten mit einer David-Figur versehen. Seit der Renaissance sind sie Sinnbilder des idealen Mannes, der idealen Frau. Sie schauen sich an, zwischen ihnen befinden sich, verbindend oder trennend, 18 Puffer. Nun liegt es am Betrachter, sich aus diesen Gegebenheiten eine anspielungsreiche Aufschlüsselung zu erschaffen.