Die diesjährige TOM (Meisterschaft im Team-OL) führt zurück zu den Wurzeln der OLG Biberist Solothurn und wird im Waldgebiet rund um den Buechhof ausgetragen. Durch das typische Mittellandgelände ziehen kleinere und grössere Gräben, die für Routenwahlen interessant sind und für einige Höhenmeter sorgen können. Der Bahnleger Beat Roth weist zudem darauf hin, dass trotz eines dichten Wegnetzes aufgrund der oftmals eingeschränkten Sicht und der unterschiedlichen Belaufbarkeit genaues Laufen gefordert sei.

Als Umrahmung der TOM und als Anlass zum 40-Jahr-Jubiläum der OLG Biberist Solothurn findet am Samstag ein kleiner, aber feiner Dorf-OL statt. Der Anlass ist kostenlos. Er richtet sich in erster Linie an die Dorfbevölkerung.

Als Jubiläumsgeschenk der OLG Biberist Solothurn an die Gemeinde wird am Samstagnachmittag unter Anwesenheit von Vertretern der Gemeinde und des OK beim Dorfschulhaus eine Platane gepflanzt. (mgt)