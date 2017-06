Auf das riesige Fabrikareal der 2011 geschlossenen Papierfabrik in Biberist kehrt Schritt für Schritt Leben zurück. Nicht nur sind inzwischen rund 15 Prozent der gesamten Nettonutzfläche mit Mietern belegt (siehe Kasten) und die grösste Papiermaschine mit zahlreichen weiteren Anlagen verkauft worden. Jetzt wird das im vergangenen Winter angekündigte Projekt der Hiag Data AG konkret. Die Tochter der Hiag Holding AG – die Basler Arealentwicklerin kaufte 2012 das Grundstück – will spätestens im Sommer 2018 in der ehemaligen Walzenhalle ein Rechenzentrum in Betrieb nehmen.

«Wir sind ursprünglich spezialisiert auf die Entwicklung von Gewerbe- und Industriearealen. Wir bieten unseren Mietern von Flächen sozusagen die analoge Infrastruktur an», erklärt Hiag-Arealentwickler Michele Muccioli auf einem Rundgang durch das Fabrikgelände. Künftig wolle man mit der Tochterfirma Hiag Data AG auch «digitale Infrastrukturen» anbieten. Es sei eine realistische Annahme, dass in wenigen Jahren zur Miete von Büro- oder Gewerbeflächen auch virtuelle Speicher – also Clouds – gehörten. «Das wertet ein Areal massiv auf, ist ein Mehrwert für interessierte Firmen und wird uns helfen bei der Ansiedlung neuer Firmen», glaubt Muccioli.