Die Spendenaktion zugunsten der Sanierung der Kapelle auf dem Steinhof läuft noch bis Ende Dezember. Zurzeit hat die Bürgergemeinde Aeschi Zusagen für einen Gesamtbetrag in der Höhe von rund 150'000 Franken. Die Kosten für die Sanierung werden auf 300'000 Franken geschätzt. Die Bürgergemeinde geht nicht nur Gemeinwesen an, sondern auch Private und Firmen. Zudem versucht man via Crowdfunding 35'000 Franken zu sammeln.

Diese Woche durfte Geri Kaufmann (Bürgerschreiber Bürgergemeinde Aeschi) einen Betrag von 1000 Franken vom Jassklub Niesen entgegennehmen. Dieser wurde 1995 von vier Herren gegründet, die massgeblich daran beteiligt sind, dass 1992 der Bau der Neat (Neue Eisenbahn-Alpentransversale) in einer Volksabstimmung bewilligt wurde. Peter Merz (ehemaliger Leiter Kommunikation Grossprojekte SBB), Michel Schaer (ehemaliger Kommunikationschef BLS Alp Transit) und Ulrich Sieber (ehemaliger Kommunikationschef UVEK) jassen noch heute zusammen. Immer wenn sich tausend Franken in ihrer Jasskasse befinden, werden diese für einen guten Zweck gespendet.