Bennett bemängelte aber vor allem die lange Übergangsfrist von zwei Jahren und empfahl diese auf drei Monate zu verkürzen. Ins gleiche Horn stiess Patrick Marti (SP). Er vermute, dass nach Ablauf des Vertrages mit der GmbH, und weil der Wert des Auftrages sehr hoch sei, neu ausgeschrieben werden müsse. «Deshalb meine Forderung, die Übergangsfrist auf drei Monate zu beschränken», ergänzte Bennett. «Das ist nicht möglich», antwortete Alfred Nussbaum. «Am 31. Dezember 2017 haben wir einen vertragslosen Zustand», entgegnete Bennett.

Die möglichen Konsequenzen skizzierte Gemeindepräsident Stefan Hug (SP): «Dann kommt eine Firma, offeriert günstiger und übernimmt die Mandate während der zweijährigen Übergangsfrist. Dieses Vorgehen könnte zum Nachteil der Klienten werden.» Patrick Marti beschrieb es als Drahtseilakt zwischen Submissionsgesetz und guter Dienstleistung. Schnell war man sich im Gemeinderat einig, die Vorlage zurückzuweisen und neu zu überlegen.

Wer ist hier mit dem Volk?

In einem weiteren Geschäft wurde die Botschaft für die Urnenabstimmung über die Erneuerung des Freibades am 26. November diskutiert. Die Beilage beschreibt auf acht Seiten die Vorlage zum 9,94 Millionen-Projekt, mit der sich die Stimmbürger von Zuchwil auseinandersetzen müssen. Die Argumente der Gegner der Vorlage werden im 17-zeiligen Fazit in drei Zeilen aufgelistet. «Das ist reine Befürwortungspropaganda», ereiferte sich Markus Mottet (SVP). Er habe erwartet, dass die Argumente der Gegner mehr Raum erhalten. Konkret fehle ihm der Hinweis, dass die Sanierung des Freibades jeden Zuchwiler, «vom Säugling bis zum Senior», 902 Franken koste. Silvio Auderset (SVP) empfand die Botschaft als nicht demokratisch.»

Es kann nicht sein, dass eine Partei Demokratie nur für sich reklamiert», sagte Daniel Grolimund (CVP). «Wir sind mit dem Volk fürs Volk», entgegnete Auderset. Patrick Marti erinnerte an die Mitwirkung und an die Gemeindeversammlung: «Das ist mit dem Volk fürs Volk gewesen.» Ein Antrag von Auderset, weiter Argumente gegen die Vorlage nachzuliefern und in die Botschaft aufzunehmen, wurde klar abgewiesen, und mit dem gleichen Resultat von 9 zu 2 wurde die Botschaft angenommen. Patrick Marti machte darauf aufmerksam, dass die SVP einen Flyer mit ablehnendem Inhalt nach wie vor beilegen kann, «aber auf eigene Kosten».