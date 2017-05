Um die Zusammenlegung beider Tierparks zu ermöglichen, wird in Crémines bereits ab dem 1. Juni in Bauphase 1 mit den Vorbereitungen zur Neugestaltung der Raubtiergehege begonnen. «Das sind allgemeine Vorbereitungsarbeiten innerhalb der bestehenden Infrastruktur», so Ballmer. Anschliessend folgen Erschliessungsarbeiten, beispielsweise für die Energiezufuhr.

Einen genauen Zeitpunkt, wann die Tiere nach Crémines gebracht werden, kann Ballmer nicht nennen. «Das ist kein Zeitpunkt sondern geschieht in einem Zeitfenster.» Mit ein Grund sind die Gehege in Subingen. Ein wesentlicher Teil der Anlage sei tierschutzkonform, wird in Subingen abgebaut und in Crémines wieder aufgebaut. «Das wird Gehege für Gehege, also Tier für Tier ablaufen.»

Weiter vermeldet die AG, dass ein Betriebsleiter gefunden werden konnte. Mit Marc Zihlmann sei ein erfahrener Tierpfleger, der auch früher bereits für René Strickler tätig war, verpflichtet worden. Damit kann René Strickler sich im Hintergrund, wie er schon einmal angekündigt hat, mit den Tieren beschäftigen. Das Gesamtprojekt wird im Rahmen einer Pressekonferenz am 6. Juni vorgestellt werden.