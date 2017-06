Einwohner- und Bürgergemeinde passten ihren öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Verwaltung und Unterhalt der Alterssiedlung an. In den Rechnungsjahren 2014 und 2015 wurde die Alterssiedlung auf Weisung des Amtes für Gemeinden des Kantons Solothurn in der Rechnung der Einwohnergemeinde geführt. Mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 möchte die Gemeinde den alten Zustand wieder herstellen und eine separate Rechnungsführung. Das Amt für Gemeinden hat der rückwirkenden Ausgliederung per 1.1.2016 der Rechnung zugestimmt unter der Bedingung, dass der Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde überarbeitet und dem aktuellen Betrieb angepasst wird.